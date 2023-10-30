Ефимов: власти Москвы продали горожанам и бизнесу более 235 объектов недвижимости

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Он подчеркнул, что выставленная на торги городская недвижимость пользуется повышенным спросом, как у предпринимателей, так и москвичей.

«В третьем квартале 2023 года город заключил 235 договоров купли-продажи помещений и зданий общей площадью 57,2 тысячи квадратных метров. Сумма сделок составила 4,4 миллиарда рублей», - рассказал Ефимов.

Заместитель мэра российской столицы подчеркнул, что общее число проданных площадей в полтора раза превысило показатели третьего квартала прошлого года, когда заключили 143 договора о продаже 23,3 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Новые владельцы используют нежилые помещения для открытия офисов, магазинов, кафе, ресторанов, предприятий бытового обслуживания и других видов деятельности. Это значительный вклад в развитие городской инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

«Приобретенные объекты расположены в 11 городских округах. В центре столицы было продано 60 помещений и зданий общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров, на западе города - 53 объекта площадью почти 4,7 тысячи квадратных метров, на севере - 29 объектов площадью более 5,3 тысячи квадратных метров», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Новые собственники появились появились у 40 помещений на востоке и юго-западе российской столицы. Общая площадь этих объектов составила 11 тысяч и 18,1 тысячи квадратных метров соответственно.

На юге города продали 19 объектов площадью две тысячи квадратных метров. На северо-западе, юго-востоке, северо-востоке, в ТиНАО и Зеленограде заключили 34 договора купли-продажи недвижимости суммарной площадью 7,2 тысячи квадратных метров.

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