Ефимов: объем производства продуктов питания в Москве вырос на 126%

Читайте нас в:

«По итогам 2023 года выросли ключевые производственные показатели Москвы, в частности объем пищевого производства - на 38,6%», - подчеркнул он.

На сегодняшний день, обратил внимание Ефимов, в столице работают более 290 предприятий, выпускающих продукты питания.

«В январе они увеличили объем производства на 126%. Объем отгрузки продукции составил 58 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в январе прошлого года», - отметил Ефимов.

Производство молочной продукции в столице подросло на 16,5%, а производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - на 16,8%. Ассортимент промышленников в Москве охватывает также мясную, рыбную, кондитерскую и другую продукцию.

«Московским предприятиям пищевой промышленности доступно свыше 20 мер поддержки от города, в том числе статус промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В марте этого года, по его данным, два производителя хлебобулочных изделий и мороженого подтвердили действующие статусы, достигнув необходимых показателей.

«Город продолжит предоставлять им значительные налоговые преференции. Это позволит направить освободившиеся средства на развитие - например, на покупку оборудования или увеличение производственных площадей», - заключил руководитель департамента.