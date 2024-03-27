27 марта 2024, 12:07

Ефимов: объем производства продуктов питания в Москве вырос на 126%

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Объем производства продуктов питания в столице вырос в январе на 126% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2023 года выросли ключевые производственные показатели Москвы, в частности объем пищевого производства - на 38,6%», - подчеркнул он.

На сегодняшний день, обратил внимание Ефимов, в столице работают более 290 предприятий, выпускающих продукты питания.

«В январе они увеличили объем производства на 126%. Объем отгрузки продукции составил 58 миллиардов рублей, что на 18% больше, чем в январе прошлого года», - отметил Ефимов.

Производство молочной продукции в столице подросло на 16,5%, а производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - на 16,8%. Ассортимент промышленников в Москве охватывает также мясную, рыбную, кондитерскую и другую продукцию.

«Московским предприятиям пищевой промышленности доступно свыше 20 мер поддержки от города, в том числе статус промкомплекса, который дает значительные налоговые льготы», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В марте этого года, по его данным, два производителя хлебобулочных изделий и мороженого подтвердили действующие статусы, достигнув необходимых показателей.

«Город продолжит предоставлять им значительные налоговые преференции. Это позволит направить освободившиеся средства на развитие - например, на покупку оборудования или увеличение производственных площадей», - заключил руководитель департамента.

Москва
27 марта 2024, 11:05
Умер американский скульптор Ричард Серра
Викимедиа
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Известный американский скульптор Ричард Серра скончался на 85-м году жизни. О этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его адвоката Джона Зильбермана.

Скульптор ушел из жизни из-за пневмонии в своем доме в Саффолке, штат Нью-Йорк.

Ричард Серра родился в 1938 году в Сан-Франциско. Он получил степень бакалавра английской литературы и некоторое время работал на сталелитейном заводе. Там скульптор познакомился с особенностями этого материала, из которого впоследствии отливал свои монументы. Первая персональная выставка прошла в 1966 году.

Серра добился мирового признания и стал одним из выдающихся скульпторов своего времени. Он создавал гигантские наклонные коридоры, эллипсы и стальные спирали. Его работы привнесли в скульптуру новую абстрактную глубину.

Мастер также работал с печатной графикой и снимал кино.

США Нью-Йорк
27 марта 2024, 10:32
Рыбак-пенсионер на Чукотке провел пять месяцев в тундре
РИА «Новости»
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Полицейские в Чукотском автономном округе разыскали и привезли домой 70-летнего мужчину, который из-за морозов застрял в тундре на пять месяцев. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

С заявлением в полицию пришла супруга пропавшего. Она сообщила, что пенсионер является заядлым рыбаком и любителем природы Севера.

«Много лет подряд он в одиночку уходит в домик на берегу реки на дальний промысел, проводя без связи с родственниками от трех до шести месяцев», - рассказала женщина.

Пенсионер ушел в тундру осенью 2023 года, но не вернулся к Новому году, как изначально планировал. Правоохранители нашли его примерно в 150 километров от села Усть-Белая в сильно истощенном состоянии. Последнее время он питался только рыбой и корой деревьев.

Семья мужчины выразила полицейским благодарность за помощь в безвыходной ситуации и неравнодушие.

В мае 2023 года спасатели вывезли из тундры на Ямале пропавших троих взрослых и подростка.

Пенсионеры Мужчины
27 марта 2024, 09:52
Дом арестованного по делу о теракте в Crocus City Hall оказался заброшенным
Pxhere
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Один из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall прописан в доме, который находится в деревне Сидорково в Максатихинском районе Тверской области. Строение оказалось заброшенным, сообщило РИА «Новости».

Местные жители отметили, что сами владельцы дома менялись часто. Но в нем никто не жил с тех пор, как его продали. Кто является последним владельцем дома, жители не ответили.

«Там их менялось десять раз. Только для прописки продали и все… Этот дом пустой. Он давно пустой, там и не жили. Как местные жили - продали там все, больше никто не жил», - подчеркнула одна из местных жительниц.

В доме выбиты окна. Сам участок зарос, забора нет. Дверь в дом заколочена досками и закрыта на большой замок. За домом расположены еще две полуразрушенные постройки.

Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, один из арестованных по делу о теракте в Crocus City Hall работал в Подмосковье. Речь идет о Шамсидине Фаридуни. Он, по данным источника, работал на паркетной фабрике в Подольске не больше шести месяцев.

Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 09:37
Почти 400 пожарных и спасателей боролись с пожаром в «Крокусе» — Собянин
РИА «Новости»
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Почти 400 пожарных и спасателей, больше 140 единиц пожарной техники участвовали в ликвидации пожара в Crocus City Hall, сообщил в своем Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. На место теракта, по его данным, направили 44 бригады скорых и три медицинских вертолета.

«В дни тяжелых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплоченности и единства. Без преувеличения - на помощь пришел весь город», - указал он.

Сейчас, продолжил Собянин, медики делают все возможное, чтобы спасти и скорее поставить на ноги пострадавших при теракте 22 марта.

В больницы Москвы, по его данным, поступили 94 человека. 34 уже выписаны. Сейчас на лечении остаются 60 человек.

«Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии. Ни один из поступивших в тяжелом состоянии не был потерян», - подчеркнул мэр.

Отдельно Собянин отметил, что донорскую кровь для пострадавших сдали свыше 7700 человек. Огромную помощь оказал и столичный бизнес.

«Полная ликвидация последствий теракта займет еще некоторое время. А помощь его жертвам станет нашей постоянной заботой», - добавил он.

Сергей Собянин Стрельба в Crocus City Hall

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