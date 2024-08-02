Ефимов: москвичи получили квартиры по программе реновации в 44 жилых комлексах в ВАО

Он напомнил, что шесть лет назад по решению мэра Сергея Собянина на востоке города под заселение передали первую новостройку по программе реновации.

«Теперь в Восточном административном округе возвели и передали под заселение жителей уже 44 жилых комплекса. Свыше 20 тысяч горожан отметили новоселье в современных квартирах», - отметил Владимир Ефимов.

Всего в рамках запущенной программы новое жилье получат 210 тысяч горожан из 1062 домов.

«Город придерживается набранного темпа реализации программы реновации и продолжает активно заниматься возведением жилья на востоке столицы. Сейчас в округе 41 дом находится в стадии строительства, для еще 54 жилых комплексов готовится проектная документация», - рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все новые квартиры уже готовы к заселению. Строители провели там полную отделку по стандартам программы реновации, установили светильники, розетки, сантехнику и кухонные плиты. Доставить вещи на новое место жительства москвичам поможет сервис «Помощь при переезде».

Министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что договоры о заселении в возведенные дома на востоке столицы уже заключили 21,13 тысячи человек.

«В Северном Измайлове правообладателями современного жилья стали почти 5,8 тысячи человек, в Измайлове - более 4,6 тысячи, а в Перове - свыше 2,7 тысячи», - подчеркнул он.