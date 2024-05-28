Ефимов: квартиры по программе реновации получили более 150 тысяч москвичей

«Программа реновации набрала хорошие темпы благодаря слаженной работе всех органов исполнительной власти Москвы и поддержке горожан. Более 150 тысяч жителей столицы уже получили современные квартиры в 292 новостройках. Раньше они проживали в 975 старых домах», - рассказал Владимир Ефимов.

С момента начала программы городские власти предложили квартиры в новостройках более чем 160 тысячам жителей мегаполиса.

Речь идет о жилье, которое полностью готово к заселению - в квартирах улучшенная отделка, они оснащены сантехникой и электрическими плитами. Кроме того, количество комнат в новостройках не меньше, чем в старых домах, но их площадь зачастую больше.

«С начала реализации программы договоры с городом заключили 27,7 тысячи жителей Юго-Восточного административного округа, на востоке столицы правообладателями жилья стали 19,8 тысячи человек, на западе - 18,7 тысячи, на севере - 18 тысяч, на юго-западе - 16,9 тысячи», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как подчеркнул руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин , согласно высокому стандарту реновации, который лично утвердил Собянин, новые квартиры полностью готовы к заселению.

В данный момент строители возводят 224 новостройки для тех москвичей, которые уже ожидают переезда, а 253 многоквартирных дома находятся в стадии проектирования.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронет около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.