19 июня 2024, 15:36

Ефимов: готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составила более 70%

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Строители продолжают вести работы на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Сейчас они готовятся к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ожидается, что эстакада на южном участке МСД обеспечит комфортный проезд над Курским направлением МЖД, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров.

«Готовность эстакады свыше 70%, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - более 60%», - отметил Ефимов.

По его словам, работы на этом объекте планируют завершить до конца года.

Пролетные строения эстакады возводили с помощью продольной надвижки. Несмотря на то, что этот способ весьма трудоемкий, он позволяет сохранить комфорт для водителей. Дело в том, что монтаж балок между опорами производят без ограничения движения, пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство Дороги Работа Водители Москва
19 июня 2024, 16:24
Закрасившего двойную сплошную черной краской мужчину поймали в Подмосковье
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Житель поселка Дрожжино закрасил черной краской участок двойной сплошной, решив, что так «будет удобнее». Видео этой самодеятельности опубликовали в Сети. Ролик привлек внимание полиции — нарушителя задержали и доставили в подразделение ГАИ, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Житель поселка Дрожжино закрасил черной краской участок двойной сплошной, решив, что так «будет удобнее». Видео этой самодеятельности опубликовали в Сети. Ролик привлек внимание полиции - нарушителя задержали и доставили в подразделение ГАИ, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Я заметил, что там машины заезжают, чтобы им было удобнее - [закрасил дорожную разметку]. Потому что до этого я наблюдал, что водителям неудобно заезжать, я и сам водитель. Это было мое самостоятельное решение», - пояснил мужчина в ответ на вопросы сотрудника ведомства.

Полицейские установили, что предприимчивому гражданину 28 лет, он живет в Дрожжине. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Как уточнил «Подъем» , с помощью валика и черной краски мужчина «скорректировал» движение на Южной улице в ЖК «Бутово-парк 2». В администрации Ленинского городского округа изданию заявили, что этот «поворот» просуществовал меньше суток, разметку на муниципальной дороге уже привели в порядок.

Дороги Полиция
19 июня 2024, 15:29
Беглую телеведущую Лазареву включили в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
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Признанную иноагентом телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Ранее против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили в розыск.

Сбежавшая из России телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления. В одном из интервью она фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.

В реестр физических лиц - иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти.

Также в реестр террористов и экстремистов внесли Грузинский национальный легион**.

*Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.

**Признан террористической организацией в РФ.

Россия Иноагенты
19 июня 2024, 13:52
Скорость мобильного интернета в Подмосковье и ТиНАО улучшили
РИА «Новости»
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Сотрудники «МегаФона» увеличили протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Подмосковье и Новой Москве. Эта мера помогла нарастить пропускную способность сети до 10 Гбит/с и стабилизировать качество мобильного интернета даже в часы большой нагрузки. За счет этого скорость скачивания приложений и видео, а также соединения в онлайн-играх выросла на 30%.

Ежегодно население ТиНАО увеличивается на 55-60 тысяч человек, а Подмосковья - на 80-90 тысяч. В связи с этим растет число пользователей мобильного интернета. Это, в свою очередь, приводит к растущей нагрузке на сеть.

С помощью инструментов big data инженеры определили, что объем скачанных гигабайт в Троицке и Филимонковском поселении в ТиНАО за год вырос на 66%. В связи с этим они решили провести модернизацию существующих сетей.

«Технические специалисты проложили оптоволоконные линии в обеих локациях. Теперь абоненты могут скачивать файлы и наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в высоком качестве со средней скоростью 45 Мбит/с», - прокомментировали в пресс-службе компании.

Одновременно с этим инженеры «МегаФона» завершают строительство ВОЛС в Талдомском городском округе. Ожидается, что до конца года они свяжут оборудование компании Чеховском, Богородском, Сергиево-Посадском, Дмитровском и Истринском городских округах, а также в Щелкове и Клину.

Стабильный и высокоскоростной интернет крайне важен для пользователей не только во время работы, но и для отдыха, отметил директор компании по развитию в Подмосковье Михаил Прахов.

«Мы оперативно внедряем современные решения, гарантирующие стабильную связь на фоне постоянно растущей нагрузки на сеть», - добавил он.

Интернет Строительство Работа МегаФон ТиНАО Москва
19 июня 2024, 12:24
В России предложили запретить водить машину людям старше 70 лет
РИА «Новости»
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В РФ предложили ввести возрастное ограничение для водителей. С инициативой о запрете садиться за руль людям старше 70 лет выступили представители «Ветеранов России».

Движение выдвинуло инициативу ввести верхнюю возрастную планку для водителей. Поводом для нее стало недавнее ДТП под Санкт-Петербургом: за рулем находился 86-летний мужчина, который повернул на встречную полосу движения и врезался в другой автомобиль. Пожилой водитель погиб, другой участник аварии не пострадал.

Председатель «Ветеранов России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов напомнил, что пока в стране есть только нижний возрастной порог.

«Движение „Ветераны России“ предлагает разработать нормы, которые бы ограничили возраст водителей, например, запретив вождение для лиц старше 70 лет по медицинским показаниям», - подчеркнул он.

По словам Резяпова, с возрастом у людей ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция. Потому в движении считают, что для водителей пожилого возраста нужны внеочередные и более строгие медицинские осмотры. В случае успешного прохождения права стоит выдавать не на 10 лет, а на пять и менее. Авторы инициативы уверены, что такие меры помогут сократить количество аварий с участием пожилых водителей.

Санкт-Петербург Ветераны ДТП Россия Машины Водители

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