Ефимов: готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составила более 70%

Ожидается, что эстакада на южном участке МСД обеспечит комфортный проезд над Курским направлением МЖД, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров.

«Готовность эстакады свыше 70%, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - более 60%», - отметил Ефимов.

По его словам, работы на этом объекте планируют завершить до конца года.

Пролетные строения эстакады возводили с помощью продольной надвижки. Несмотря на то, что этот способ весьма трудоемкий, он позволяет сохранить комфорт для водителей. Дело в том, что монтаж балок между опорами производят без ограничения движения, пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.