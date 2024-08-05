Ефимов: более 730 домов расселили по программе реновации в Москве

«С начала реализации программы реновации полностью расселены 733 дома, 162 из них - в этом году. Большинство домов после расселения подлежат сносу, так как на их месте предусмотрено строительство нового жилья и социальной инфраструктуры. В настоящий момент в городе уже снесен 461 старый дом, на их месте возводят 115 жилых комплексов», - рассказал он.

Ефимов также указал, что за весь период реализации программы реновации под заселение передали 16 новостроек. Их построили на месте снесенных зданий старого фонда Жителей заселяют в современные кварталы с новыми социальными объектами, благоустроенными дворами со спортивными и детскими площадками.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что лидером по количеству расселенных зданий стал юго-восток столицы, где в новые квартиры переехали жители 123 многоэтажных домов. На востоке столицы расселили 103 здания, в Западном административном округе - 90, добавил он.

Москвичам предлагают равнозначные квартиры с таким же количеством комнат, как и освобождаемые. При этом их общая площадь больше за счет просторных кухонь и коридоров.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что обладателями квартир стали почти 122,8 тысячи москвичей из 733 расселенных домов.

«Так, на юго-востоке столицы жилье получили около 22,7 тысячи человек, на востоке - более 15,7 тысячи, а на севере - свыше 15,2 тысячи», - подчеркнул он.