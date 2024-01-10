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«Для меня голос Тамары Милашкиной - неподдельное сосредоточение тепла и искренности», - заявил он.

Артистка скончалась 10 января на 90-м году жизни. Причина смерти Милашкиной пока неизвестна. Ее собираются похоронить в Вене на русском кладбище, писал RT.

Тамара Милашкина - советская и австрийская оперная певица. В 1978 году она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени Михаила Глинки, которую присуждали за выдающиеся произведения в области музыкального искусства.

Артистка родилась в Астрахани, окончила Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского, считавшуюся одним из лучших музыкальных вузов России и мира. С 1958 года Милашкина солировала в Большом театре. Последнее выступление певицы состоялось 9 марта 1990 года, написал Буланов.

Милашкина была замужем за оперным певцом, народным артистом СССР Владимиром Атлантовым. После ухода из Большого театра вместе с супругом Милашкина уехала в Вену, где провела последние годы своей жизни.