Единый стандарт новогодних сладких подарков предложили ввести в России

Он напомнил, что перед Новым годом в школах, учреждениях культуры проходят праздничные елки. Представления организуют профсоюзы и местные власти, а подарки для детей, как правило, покупают родители. Но для многих из них, в особенности многодетных, покупка подарков не по карману.

«Финансирование новогодних подарков детям предлагаю осуществлять за счет средств регионального бюджета с федеральным софинансированием», - отметил Гусев.

По словам парламентария, чаще всего в подарки кладут сладости низкого качества, поскольку ориентируются на их низкую стоимость. Такие конфеты, печенье и вафли могут вызвать аллергические реакции у детей. Гусев считает, что введение единого стандарта подарков поможет избежать этой проблемы.

Ранее в парках Московской области прошла предновогодняя развлекательная программа «Морозные традиции». Праздник посетили более 25 тысяч детей и взрослых.