Единый «режим тишины» предложат установить по всей России

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Законодательную инициативу внесли в феврале 2023 года, но потом доработали с участием правительства. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что нововведения нужны для того, чтобы создать действующий правовой механизм.

«Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей», - объяснил он.

Пока в каждом регионе действуют свои законы о тишине и собственные правила. Депутаты предложат унифицировать режим тишины и ввести запрет на шум с 23:00 до 07:00. За первое нарушение жильцов дома накажут штрафом от 500 до двух тысяч рублей, за повторное - от двух до пяти тысяч рублей. Если закон примут, то собственники квартир смогут выбирать уполномоченных для проведения профилактических бесед и фиксации нарушений.

Большинство россиян - участников опроса kp.ru поддержали введение единого режима тишины с 22:00 до 07:00. Только пятая часть заявили, что их соседи и так не шумели.