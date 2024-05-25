25 мая 2024, 10:13

Единый реестр авиадебоширов предложили создать в Госдуме

РИА «Новости»
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В России необходимо создать единый реестр авиадебоширов. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, ее слова привело РИА «Новости».

«Все чаще начали подниматься вопросы безопасности предоставляемых авиаперевозчиками услуг в преддверии высокого туристического сезона. Я предложила создать единый реестр авиадебоширов в письме к вице-премьеру Виталию Савельеву», - сказала парламентарий.

Школкина отметила, что отдельным вопросом станет обеспечение безопасности для пассажиров рейса путем недопущения на борт заведомо агрессивного пассажира.

«Авиаперевозчикам уже предоставили такое право на законодательном уровне. Но каждая авиакомпания ведет реестр таких лиц самостоятельно и не синхронизируется, что приводит к повторным правонарушениям на борту воздушного судна других авиакомпаний», - добавила депутат.

Ранее семейная пара устроила дебош на борту самолета из Южно-Сахалинска во Владивосток.

Депутаты Самолеты Россия Авиакомпании
25 мая 2024, 05:14
Россияне смогут засудить коммунальщиков по новому закону
РИА «Новости»
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Российский парламент одобрил законопроект об ужесточении ответственности ресурсоснабжающих организаций за оказание некачественных коммунальных услуг. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Сейчас коммунальщиков могут оштрафовать за такие нарушения на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, причем размер штрафа не менялся уже 17 лет. Теперь система наказания станет более дифференцированной.

Первое нарушение должностным лицам обойдется в ту же сумму, юридическим лицам - от 30 до 50 тысяч рублей. Если оно повторится, то штрафы составят от 15 до 30 тысяч рублей и от 50 до 200 тысяч рублей соответственно.

Прежней оставили санкцию, предусмотренную для организаций, которые не поставляют ресурсы - это ТСЖ, ЖСК и СНТ.

Данилов напомнил, что в случае оказания некачественной услуги потребитель вправе потребовать уменьшения платы за нее и выплаты штрафа в его пользу. Главное сразу предупредить о факте нарушения аварийно-диспетчерскую службу исполнителя, добиться проведения проверки, устранения недостатков и перерасчета платы. Если это не сделают, то обратиться в суд.

Ранее юрист Кирилл Овтов рассказал, кто вправе получить субсидии при оплате коммунальных услуг при повышении тарифов в июле этого года.

Совет Федерации РФ Суд Адвокаты ЖКХ Законы Госдума РФ Россия
25 мая 2024, 04:30
Панде Катюше подарили преподнесли подарок на 9 месяцев
РИА «Новости»
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Панде Катюше на девятый месяц подарили небольшой презент. Видео с реакцией медвежонка на подарок опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Катюша получила маленький подарок в девять месяцев. Повертела, покрутила, но решила - попробую позже», - написала она.

На кадрах видно, что юная медведица полулежала на бревнах в вольере. Передней лапой она держала бамбуковую ветку с листочками. К ней прикрепили цифру девять, которую сделали из моркови. Катюша слегка покусывала листья бамбука.

Подписчики канала позитивно отреагировали на видео. Комментаторы назвали Катюшу «маленьким зубастиком», «милым, сладким ребенком», «лапушонком» и «милотой», добавив, что она сильно подросла.

Ранее сотруднику зоопарка, которого Катюша случайно поцарапала, передали из Краснодара в подарок две футболки с фотографией юной панды и надписью «Дядя Игорь, прости, пожалуйста». Мужчину она поцарапала в апреле , когда просто играла.

Видео Зоопарки Москва Панда Катюша из Московского зоопарка
24 мая 2024, 22:36
Участие в ПМЭФ-2024 подтвердили почти 130 стран и территорий
РИА «Новости»
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Свое участие в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится с 5 по 8 июня, на данный момент подтвердили более 128 стран и территорий. На ПМЭФ из года в год приезжают самые авторитетные эксперты, специалисты и представители власти.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков уточнил, что речь идет о более чем 12 000 человек.

«Площадка ПМЭФ - всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти. Но в нынешний непростой, очевидно, исторический момент, послушать и пообщаться с людьми, понимающими сложные мировые процессы, особенно важно», - сказал он.

Кобяков подчеркнул, что именно ПМЭФ дает эту уникальную возможность в столь концентрированном объеме. Советник президента также обратил внимание на произошедшие в мире изменения и на смещение экономического, финансового и технологического центров в Азию.

«Поэтому сегодня особое внимание специалистам именно из стран этой части света. Между тем, Африка опять становится одним из самых перспективных рынков, вот уже и европейские страны борются за внимание стран континента, а лучшие эксперты приезжают к нам, выступают на площадке ПМЭФ», - добавил он.

На ведущие позиции во многих отраслях экономики, заметил Кобяков, выходит именно бизнес стран Южной Америки. О своем опыте эти государства стремятся рассказать на российской дискуссионной площадке.

«Даже умные и интересные западные экономисты предпочитают вести диалог именно в рамках деловой программы ПМЭФ», - заявил ответственный секретарь оргкомитета форума.

Петербургский международный экономический форум, по его словам, по сути, стал главной экспертной площадкой с высоким уровнем доверия. Здесь формируют и оттачивают в дискуссиях темы, которые окажут влияние не только на Россию, но и на весь мир.

«Мы на пути к многополярному миру», - заключил Кобяков.

Африка Россия Бизнес Экономика ПМЭФ-2024
24 мая 2024, 22:19
Информационным партнером Молодежного дня ПМЭФ выступит центр «Инсайт Люди»
Pxhere
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Молодежный день ПМЭФ-2024, который состоится 8 июня КВЦ «Экспофорум», обрел нового партнера. Им впервые выступит продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

Гендиректор центра Алина Зинатуллина отметила, что на сегодняшний день охваты социальных сетей инфлюенсеров кратно превышают традиционные медиа. Благодаря этому все большее количество людей оперативно получают информацию о главных событиях международного масштаба.

«Блогеры способны переводить „экономический“ язык на понятный многочисленной аудитории и вовлекать в актуальные стратегические процессы страны молодежь. Можно сказать, что инфлюенсеры стали новыми средствами массовой коммуникации с молодой аудиторией», - сказала она.

Информационное партнерство «Инсайт Люди» на Молодежном дне ПМЭФ-2024 Зинатуллина назвала доказательством эффективности блогинга как нового успешного способа трансляции крупных мероприятий в стране на широкую аудиторию.

Резиденты продюсерского центра будут участвовать в программе Молодежного дня и освещать ее в своих соцсетях, повышая вовлеченность молодежи в экономические, технологические, экологические и многие другие вопросы.

Сейчас в продюсерском центре 2,5 тысячи блогеров из 78 регионов России. На их счету - участие более чем в 130 телепроектах - от реалити-шоу до сериалов и кинематографа.

На базе «Инсайт Люди» работает собственный музыкальный лейбл Insight Music, а также целая образовательная экосистема Insight Education.

Предполагаемый охват информации о Молодежном дне ПМЭФ, транслируемой блогерами, составит десятки миллионов.

Молодежь Соцсети Блогеры Россия ПМЭФ-2024

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