Единый образец удостоверения многодетной семьи создали в России

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Удостоверение будут оформлять в бумажном, а в дальнейшем - и в электронном виде. Мишустин поручил до 1 октября обеспечить предоставление необходимых данных через портал «Госуслуги» и утвердить порядок предоставления статуса многодетной семьи.

Документ можно будет использовать для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.

Порядок выдачи удостоверений определят главы регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в России сертификаты на бесплатный отдых для многодетных семей.