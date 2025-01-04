04 января 2025, 21:23

Единый центр спасения птиц откроют в Анапе

РИА «Новости»
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Новый большой центр по спасению птиц в городе-курорте Анапе откроют 5 января на базе пансионата «Полярные Зори». В нем создадут все условия для работы волонтеров и размещения птиц, сообщила пресс-служба мэрии Анапы со ссылкой на директора пансионата Гургена Антонова и руководителя центра Елену Холмирзаеву.

По словам Антонова, штаб организовали по просьбе городской администрации. Они передали волонтерам помещение площадью 200 квадратных метров, где будут мыть птиц.

«Сейчас там проводят холодную и горячую воду, устанавливают столы, делают разметку. Еще одно помещение отдали под размещение уже вымытых птиц в своих вольерах», - рассказал он.

Кроме того, волонтерам передали склады, где они смогут хранить свой инвентарь. Это помещения площадью от 100 до 200 квадратных метров, причем в зависимости от их потребностей. Помимо этого, волонтерам отдали штаб, где они смогут переодеваться, получать униформу и оборудование, трехразовое горячее питание.

Антонов добавил, что волонтеры там проживают с самых первых дней, бесплатно. Люди приехали со всех уголков страны.

По словам Холмирзаевой, на территории пансионата оборудовали площадку для утилизации отходов, что позволит не перекрывать городское движение для вывоза загрязненной воды.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что орнитологи уже определили место для выпуска на волю отмытых от мазута птиц.

Волонтеры Инцидент в Керченском проливе Птицы Нефть Россия Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
04 января 2025, 13:03
Сторонников легализации проституции в России назвали адвокатами дьявола
РИА «Новости»
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Легализация проституции в России недопустима. А те, кто заявляет, что торговля телом может быть законной профессией, кривят душой. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с 360.ru.

Парламентарий подчеркнул, что гражданам, рассуждающим о возможности легализации проституции в стране, стоит подумать о собственных родственницах женского пола. Ведь вряд ли кто-то из них пожелал бы подобной участи своей сестре, матери или дочери.

Приверженцев идеи сделать торговлю телом законной профессией Милонов назвал «адвокатами дьявола». Депутат также напомнил о результатах новогоднего рейда по борделям. В одном из публичных домов обнаружили мигранта, трансгендера* и гомосексуалиста* в одном лице. Политик призвал закрывать подобные места, а не поощрять извращения.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Госдума РФ Россия Виталий Милонов
04 января 2025, 10:25
Роскачество предупредило об опасности купленных на обочине незамерзаек
РИА «Новости»
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В составе зимних стеклоомывающих жидкостей, которые продают на обочинах дорог, можно обнаружить метанол. Этот спирт запрещено использовать в производстве любых автомобильных жидкостей, сообщили ТАСС в Роскачестве.

«Производство и оборот любых автомобильных жидкостей на основе метанола в России запрещен. Однако именно такие жидкости можно встретить на обочинах дорог у „левых“ продавцов, в том числе поэтому покупать их опасно», - отметили в организации.

При покупке незамерзайки на обочине можно нарваться на дешевую подделку, которая содержит вредные компоненты. В Роскачестве отметили, что стеклоомывающая жидкость надлежащего качества не должна иметь резкого химического запаха. На упаковке оригинального товара должны быть указаны полное наименование изготовителя, его адрес, состав и температурный диапазон.

Роспотребнадзор также предупредил об опасности метанола в составе незамерзайки. Метиловый спирт считается сильным ядом.

Роскачество Покупки
04 января 2025, 09:44
Россиянам разъяснили нюансы оплаты больничного в новогодние праздники
РИА «Новости»
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Декан факультета права НИУ ВШЭ доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал, как в новогодние праздники оплачивается больничный. Его слова привел RT.

Профессор напомнил, что работнику для получения выплаты необходимо обратиться в поликлинику и оформить больничный лист. При расчете учитывают среднедневную заработную плату, страховой стаж и количество дней заболевания. Чем дольше сотрудник работал, тем более высокой будет сумма выплаты.

«То есть в случае стажа менее пяти лет пособие составит 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80%, а стаже более восьми лет - 100%», - отметил Виноградов.

Также он добавил, что среднедневной заработок рассчитывают, исходя из доходов сотрудника за два года, предшествующих официальной дате начала заболевания. Таким образом, если больничный открыли с 1 января 2025 года, то будут учитываться доходы за 2023 и 2024 годы.

Ранее россиянам объяснили, почему 13-ю зарплату не сделают обязательной.

Праздники Работа Больничный
04 января 2025, 07:58
Сигнализация о неисправности сработала в экстренно севшем в Египте самолете
РИА «Новости»
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В экстренно приземлившемся самолете авиакомпании «Уральские авиалинии» в Шарм-эль-Шейхе сработала сигнализация о неисправности. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«При выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх - Екатеринбург 3 января во время набора высоты сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. В целях обеспечения безопасности полета экипаж воздушного судна решил вернуться в аэропорт Египта и произвел посадку», - заявили в компании.

Ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний» Airbus A-321 в пятницу вечером после сообщения о технической неисправности экстренно приземлился в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх. Самолет летел в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что на время ожидания вылета в Екатеринбург пассажирам предоставили все необходимые услуги, в том числе размещение в отелях. Для отправки рейса перевозчик приготовил резервный борт.

Египет Самолеты

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