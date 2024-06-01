01 июня 2024, 09:34

Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС увеличат в два раза

РИА «Новости»
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Размер единовременных денежных выплат и пособий россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, планируют увеличить в два раза. Об этом МЧС России сообщило ТАСС.

«Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года», - передали в пресс-службе.

На увеличенные выплат могут рассчитывать жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие в результате масштабного паводка. Пока проект находится на согласовании.

Ранее президент Владимир Путин поручил оперативно оценить ущерб, нанесенный паводками в регионах, осушить территории и восстановить жилой фонд к концу лета. Пострадавшим от паводков жителям дадут отпуска на восстановление жилья.

Правительство России выделит четыре миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка. В Оренбургскую область власти уже направили 490 миллионов рублей для помощи жителям.

Выплаты в России Паводки Курганская область Россия
01 июня 2024, 10:15
Володин назвал заботу о детях «безусловным приоритетом» государства
Freepik
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Забота о детях — безусловный приоритет работы российских властей, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его поздравление с Международным днем защиты детей опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Володин поблагодарил родителей, учителей, воспитателей, которые формируют нравственные ценности у детей и помогают их развитию. Он подчеркнул, что дети - будущее страны.

«Мы должны сделать все, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, раскрыли свои способности и таланты, стали порядочными людьми и, будучи настоящими гражданами России, уверенно шли к намеченной цели. <…> Забота о детях - безусловный приоритет», - резюмировал спикер Госдумы.

Ранее с Днем защиты детей россиян поздравил президент Владимир Путин.

Забота о детях - безусловный приоритет работы российских властей, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его поздравление с Международным днем защиты детей опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Дети Госдума РФ Россия
01 июня 2024, 10:06
Окружать любовью и заботой. Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей
Freepik
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Президент Владимир Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей и сообщил, что связанные с воспитанием подрастающего поколения вопросы являются приоритетной темой для государства. Поздравление опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что укреплению традиционных ценностей в стране уделяется большое внимание.

«Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», - подчеркнул глава государства.

Путин также рассказал о деятельности Российского детского фонда. По его словам, организация успешно проводит различные благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения и творчества.

К международному дню защиты детей в России подготовили больше 3,5 тысячи мероприятий. В разных уголках страны пройдут различные мастер-классы, выставки, игры, кинопоказы и концерты.

Праздники Дети Россия Владимир Путин Москва
01 июня 2024, 07:53
Россиянам напомнили о подорожании коммунальных услуг с 1 июля
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Цены на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года проиндексируют в среднем на 10%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм». Он напомнил, что цены на ЖКУ вырастут впервые за полтора года.

Методика повышения тарифов предполагает предельные нормы. Максимальный рост для всех регионов - 15%. При этом реальные цифры в каждом отдельном субъекте могут быть ниже - решение примут власти регионов. По словам собеседника агентства, в Забайкалье цены на ЖКУ могут увеличиться на все 15%, в Хакасии они вырастут минимально - лишь на 4%. В Москве повышение может достичь 11%, в Санкт-Петербурге - 10%.

Установленный механизм индексации обеспечивает возможность гибкого реагирования на изменение конъюнктуры рынка, подчеркнул Гиринский. Он пояснил, что тарифы на ЖКУ меняются в зависимости от параметров рынка.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», - уточнил доцент РУДН.

О том, что делать жильцам, которые заметили в платежках лишние начисления, 360.ru писал ранее.

ЖКХ Газ Россия
01 июня 2024, 00:08
«Есть горячая линия». Выпускникам рассказали, что делать при нарушениях на ЕГЭ
Pxhere
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При любых нарушениях на Едином государственном экзамене выпускникам следует обращаться на горячую линию. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказала преподаватель математики из средней школы № 1 станицы Зеленчукской, учитель года России — 2018 Юлия Капалкина.

Одна из учащихся поделилась, что по вине школы ей придется сдавать профильную математику, хотя она рассчитывала на базовую. Девочка задала вопрос, что делать в таких ситуациях.

«Вообще есть же горячая линия по проведению ЕГЭ. И если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ. И она есть в доступе в интернете, и сейчас, я думаю, тоже не поздно обратиться на горячую линию. Там посоветуют, что делать», - сказала Капалкина.

Она пообещала, что этот вопрос также рассмотрят на Всероссийском экспертном педсовете.

Ранее сообщалось, что досрочно сдающим ЕГЭ разрешат пересдать один экзамен. Такую возможность предоставят 4 и 5 июля до конца приемной кампании.

ЕГЭ Дети Школы Россия Экзамены

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