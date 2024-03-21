Джонни Деппа обвинили в оскорбительном поведении на съемках

Актрисе Глаудини, которой сейчас 52 года, тогда досталась одна из первых значительных ролей в ее кинокарьере. Она утверждает, что взаимодействие с Деппом на площадке было для нее трудным испытанием: по ее словам, Депп повышал голос, указывал на нее пальцем и обзывал «чертовой идиоткой». Глаудини оценила эти ситуации как «травмирующий» опыт.

Представители Джонни Деппа выразили сомнение в правдивости ее заявлений, подчеркнув, что актер всегда ставил на первое место создание здоровой рабочей атмосферы на съемочной площадке. По их мнению, воспоминания Глаудини существенно расходятся с воспоминаниями других участников проекта.

Актриса рассказала, что после того, как режиссер картины Тед Демме попросил ее засмеяться в ответ на реплику Деппа в одной из сцен, актер взорвался гневом. Согласно ее словам, после этого Депп подошел к ней с угрозами.

«Я здесь пытаюсь работать, а ты меня отвлекаешь, идиотка чертова», - заявил актер.

Глаудини добавила, что Депп в итоге «извинился» в тот же день, но актриса посчитала эти извинения недостаточными. Актер сослался на то, что находился в образе. По словам актрисы, режиссер не предпринял никаких действий по разрешению ситуации, и к окончанию съемок Глаудини чувствовала себя никому не нужной.

«Никто не хотел со мной общаться», - сказала она.

Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд при разводе требовала взыскать с бывшего мужа 100 миллионов долларов за оскорбления и побои. Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.