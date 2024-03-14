14 марта 2024, 13:47

Дженнифер Лопес снялась в новом фантастическом боевике

Global Look Press
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Netflix выпустил тизер фантастического экшена под названием «Атлас», главную героиню в котором сыграла американская актриса Дженнифер Лопес. Информация появилась на сайте платформы.

Фильм повествует о смелой женщине по имени Атлас, которая борется с искусственным интеллектом, стремящимся уничтожить человечество.

В фильме также снялись Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), и Лана Паррия («Почему женщины убивают» и «Однажды в сказке»). Официальный релиз картины на стриминговой платформе запланировали на 24 мая.

В этом году Netflix начнет снимать новые «Хроники Нарнии». Перезапуском истории о детях, попавших в волшебную страны через шкаф, займется режиссер «Барби» Грета Гервиг.

Искусственный интеллект Женщины Фильмы Боевики
14 марта 2024, 13:18
Шоу с участием известных фигуристов пройдут на фестивале «Московская Масленица»
Freepik
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На площади Революции в рамках фестиваля «Московская Масленица» все желающие смогут посмотреть ледовое шоу «Масленица», на котором будут выступать известные российские фигуристы. Об этом сообщили в пресс-службе «Московских сезонов».

На катке перед зрителями предстанут первая российская олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и призер чемпионата Европы и четырехкратный чемпион России Максим Ковтун.

Кроме того, в шоу будут участвовать чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов, чемпион России среди юниоров Илья Яблоков и призер чемпионата мира среди юниоров Дарья Усачева.

Шоу «Масленица» поставил многократный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. А главным продюсером выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

На каждое представление предусмотрено 800 мест, а само шоу будет проходить до 17 марта.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья подготовил интерактивную карту с локациями масленичных гуляний.

Фестивали Москва Масленица
14 марта 2024, 13:07
«Это не тенденция». Песков — об отмене передачи российских активов Danone Росимуществу
РИА «Новости»
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Решение по отмене передачи российских активов Danone Росимуществу не задает общего тренда для подобных случаев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что каждая ситуация рассматривается индивидуально, сообщило РИА «Новости».

«Каждое решение, естественно, это отдельная ситуация. Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем», - указал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речи о какой-то общей тенденции быть не может, потому что каждая ситуация рассматривается отдельно.

«Взвешиваются все условия, и конкретная ситуация, в которой приняли решение», - добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества российских активов Danone. Указ об этом появился на портале официального опубликования правовых актов.

Дмитрий Песков Россия Бизнес Владимир Путин
14 марта 2024, 11:26
Торговая сеть в России останется без Alpen Gold
Global Look Press
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Крупный мировой производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался от поставок продукции в магазины российской сети «Лента» из-за разногласий по закупочным ценам. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Наши партнеры в результате переговоров отказались от поставок по предложенным закупочным ценам, которые могли стать выгодными для покупателей», - отметили в пресс-службе.

Таким образом, в «Ленту» перестанут завозить продукцию Dirol, Oreo, Milka и Alpen Gold.

Mondelez International является одним из самых крупных производителей продуктов питания и кондитерских изделий в мире со штаб-квартирой в Иллинойсе. Среди наиболее известных брендов корпорации - жевательная резинка Dirol, печенье Oreo, шоколад Alpen Gold и Milka.

В марте 2022 года Mondelez International объявила о сокращении инвестиционной и рекламной деятельности в России.

Питание Россия Магазины Продукты
14 марта 2024, 09:29
Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась в 89 лет
РИА «Новости»
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Руководитель Московского театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Об этом «360» сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

По словам Бурьяновой, Касаткиной не стало поздним вечером 13 марта.

«Ей стало плохо, отвезли в клинику Склифосовского. Она скоропостижно скончалась в 22:20, вот так все случилось. Когда будут похороны мы еще не знаем, еще не обсуждали. В июне у нее должен был быть юбилей, 90-летие. Собирались праздновать широко, всем миром. Она была жемчужиной русского балета», - поделилась собеседница.

Точную причину смерти артистки она не назвала. Помощница добавила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Наталия Касаткина - москвичка, она окончила Московское хореографическое училище, после чего танцевала в Большом театре. В шестидесятых артистка стала работать балетмейстером и сценаристом. С 1977 года вместе со своим мужем Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет». Звание народной артистки ей присвоили в 1984 году.

В декабре в Киеве умерла народная артистка СССР, балерина Татьяна Таякина.

Театры

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