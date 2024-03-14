Дженнифер Лопес снялась в новом фантастическом боевике

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Фильм повествует о смелой женщине по имени Атлас, которая борется с искусственным интеллектом, стремящимся уничтожить человечество.

В фильме также снялись Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), и Лана Паррия («Почему женщины убивают» и «Однажды в сказке»). Официальный релиз картины на стриминговой платформе запланировали на 24 мая.

В этом году Netflix начнет снимать новые «Хроники Нарнии». Перезапуском истории о детях, попавших в волшебную страны через шкаф, займется режиссер «Барби» Грета Гервиг.