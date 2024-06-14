«Дзен Кафе» by BRO&N. В Москве открыли заведение с меню от шеф-повара Michelin

Гости заведения смогут попробовать блюда из специального меню от шеф-повара Michelin Мирко Дзаго с 14 июня по 13 сентября. Закрытое мероприятие «Дзена» и VK, приуроченное к открытию собственного кафе, состоялось 13 июня на Патриарших прудах.

«VK - это место встречи. Сегодня в дополнение к нашим музыкальным площадкам - VK Stadium и VK Gipsy - появилась еще одна, где мы можем проводить больше времени с нашими пользователями офлайн», - рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.

По ее словам, все лето в «Дзен Кафе» будут проводить различные мероприятия: лекции, мастер-классы и встречи с кумирами.

«Дзен» - это платформа, где сотни тысяч авторов создают контент и помогают пользователям быть в курсе событий, отметил руководитель развития площадки Александр Толокольников.

«Наше пространство станет офлайн-центром, где пользователи и авторы смогут стать друг другу еще ближе», - добавил он.

«ВКонтакте» стал самой популярной площадкой для ведения и монетизации блогов. Социальную сеть выбирают 64% блогеров.