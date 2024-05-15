15 мая 2024, 17:09

«Двумя руками против». Хамзаев призвал ограничить употребление кофе среди детей

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Кофе является стимулятором и вызывает преждевременное старение организма. Поэтому его употребление среди детей нужно ограничить, сообщил 360.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Он отметил, что изначально речь шла о запрете энергетиков. Однако эти две темы не стоит смешивать, подчеркнул парламентарий.

«В целом кофе вреден для организма не только ребенка, но и взрослого», - подчеркнул Хамзаев.

Как и любой другой стимулятор кофе выжигает все то, что организм должен генерировать сам. Напиток не дает того же эффекта уже через полгода-год, а только вызывает процесс зависимости.

«Поэтому, конечно, в перспективе кофе детям должен быть в ограничении. <…> Выступаю ли я против, чтобы дети пили кофе? Конечно, двумя руками против. Если для этого надо будет закон поменять, готов над этим тоже работать, проблем нет», - заключил депутат.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее оценил шансы на то, что депутаты примут закон о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вероятность этого события велика.

Кофе Дети Законы Депутаты
15 мая 2024, 12:46
Мурашко высказался о списке лекарств, «запрещенных» для водителей
Unsplash
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Публикуемый в СМИ и соцсетях список препаратов, которые якобы запрещены для приема водителями, нормативно не отрегулирован. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

«Этот список не носит никакого нормативного регулирования. Это выборка, которую делали эксперты из инструкций препаратов», - заявил глава Минздрава.

Ранее в Сети появилась информация о списке лекарств, которые якобы запрещается принимать водителям под угрозой административной ответственности. Среди них - «Терафлю», «Антигриппин» , «Звездочка», «Супрастин». Эти препараты оказывают негативное влияние на внимание и скорость реакции водителей, а за их прием автомобилистов будто могут штрафовать и даже лишать водительских прав.

В Минздраве отмечали, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики, носит только информативный характер. Перечень не является проектом нормативного акта и тем более не устанавливает запрет на прием этих лекарств.

Здравоохранение Лекарства Минздрав Соцсети Россия Водители
15 мая 2024, 11:08
Объявили дату Единого дня голосования в 2024 году
РИА «Новости»
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Единый день голосования в 2024 году пройдет 8 сентября. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Трансляцию заседания организовали на сайте комиссии.

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в Единый день голосования 8 сентября. <…> Увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов, к 16 запланированным добавилось еще четыре: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область - Кузбасс и Тульская область», - сказала она.

В 83 регионах России пройдут более четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня, в том числе высших должностных лиц, депутатов законодательных органов регионов и глав административных центров. Памфилова сообщила, что в голосовании примут участие около 55 миллионов избирателей. Предстоит заместить более 35 тысяч мандатов и выборных должностей.

Памфилова презентовала проект логотипа Единого дня голосования в 2024 году. Его оформили в цветах российского флага.

В марте прошли выборы президента России. Явка составила 77,49%. В голосовании приняли участие более 87,5 миллиона человек.

Элла Памфилова ЦИК РФ Единый день голосования
15 мая 2024, 11:01
Новую группу штаммов коронавируса FLiRT в России не выявили
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Новая группа штаммов коронавируса FLiRT, распространяющаяся в некоторых странах, в России не обнаружена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В мире сейчас активно распространяется группа штаммов коронавируса FLiRT семейства «омикрон». Доминирующей линией коронавируса может стать вариант KP.2, который выявили в США и Великобритании.

«В настоящее время на территории России не обнаружено ни одной последовательности вариантов FLiRT, в том числе KP.2», - передали в федеральной службе.

Симптомы, характерные для заболевания, вызванного вариантом FLiRT, типичны: лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния Ранее ученые выяснили, что переболевшие ковидом люди подвержены большему риску психических заболеваний , чем те, кто избежал заражения. У них чаще ухудшается настроение, возникает чувство тревожности. Также они страдают пристрастием к алкоголю и нарушениями сна.

США Великобритания Роспотребнадзор Россия Коронавирус в России и в мире
15 мая 2024, 00:13
В Минздраве прокомментировали публикацию списка лекарств, запрещенных перед вождением
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Минздрав прокомментировал информацию о лекарствах, после принятия которых якобы нельзя садиться за руль. Пост опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Официально заявляем: представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение», - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что опубликованный перечень препаратов, содержащих психотропные, седативные вещества, этиловый спирт или наркотические анальгетики - носит только информационный характер.

Некоторые лекарства действительно оказывают негативное действие на навык вождения, потому что снижают скорость реакции и вызывают сонливость. Управлять автомобилем после приема подобных препаратов настоятельно не рекомендуют, объяснили в ведомстве.

Ранее председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов со ссылкой на Минздрав опубликовал в Telegram-канале перечень препаратов, употреблять которые нежелательно автомобилистам перед вождением. В список вошли 74 лекарства, среди которых популярные «Терафлю», «Супрастин», «Звездочка» и «Корвалол».

Лекарства Минздрав Запреты Водители

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