28 февраля 2024, 15:38

Двухуровневое благоустройство в ЖК. Что это и почему стало трендом?

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Многоуровневое благоустройство стало трендом последнего времени в жилом строительстве. Именно этой актуальной тенденции следовала группа компаний ФСК при строительстве нового микрорайона в Подмосковье.

До метро «Домодедовская» или «Марьино» можно добраться всего за 15 минут, а до аэропорта Домодедово - за полчаса. При этом дома отделены лесом от шума большого города, а в 13 минутах от квартала находятся Музей-заповедник «Царицыно», Бирюлевский дендропарк и Видновский лесопарк. Всего за пять минут неспешным шагом можно дойти до Юго-Восточного лесопарка и прогуляться среди деревьев или побегать на лыжах зимой.

На нижнем уровне комплекса находятся внутриквартальные проезды, паркинг и многообразная коммерческая инфраструктура. Здесь предусмотрели все, чтобы жильцы могли не выходить за пределы этого города в городе: кафе, пекарни, магазины, фитнес-центры и другие заведения, создающие богатую внутреннюю инфраструктуру.

Транспортная доступность и инфраструктура ЖК «Римский» находится в двух километрах от Московской кольцевой автодороги по Каширскому или Бесединскому шоссе. Поездка до МКАД на автомобиле занимает от пяти до девяти минут.

Буквально на днях ГК ФСК сдала в эксплуатацию седьмой, предпоследний, корпус ЖК. После завершения строительства всех домов и объектов социальной инфраструктуры «Римский» станет настоящим воплощением понятия «город в городе».

Надежный застройщик ГК ФСК работает на рынке с 2005 года. За 19 лет группа компаний построила более 50 жилых комплексов в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае.

Согласно рейтингу Единого ресурса застройщиков, ФСК входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему строительства. Высокую степень надежности подтверждает кредитный рейтинг А-(RU), вновь присвоенный компании в 2023 году российским Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

В пределах 20 минут от ЖК находятся учреждения для детей всех возрастов: семь школ, колледж, ясли, 11 детсадов, детская школа искусств. Также неподалеку есть детские и взрослые поликлиники, амбулатория, аптеки, спорткомплекс с бассейном «Дельфин», фитнес-центры, ТРЦ Vegas, гипермаркеты «Твой Дом», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лента», Hoff, магазины «Перекресток», «Дикси» и «Пятерочка».

Планировки, отделка и система «Умный дом» Отличительной особенностью ЖК «Римский» стало разнообразие классических и авторских планировок. Будущим жильцам доступно более 100 вариантов, включая квартиры с террасой, с увеличенным количеством окон и высотой потолков, с окном в ванной комнате, а также двухуровневые планировки. В комплексе есть студии, однушки, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, в том числе евроформата.

Авторы проекта позаботились, чтобы красота и комфорт окружали жильцов и во входных группах. В их дизайне угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным материалам. В подъездах предусмотрены удобные колясочные, помывочные для питомцев, комфортные зоны ожидания и почтовые зоны.

Пешеходный уровень обеспечивает особый комфорт во время прогулок. Корпуса соединяются мостом, благодаря чему можно безопасно перемещаться по закрытой верхней части ЖК.

Квартиры в ЖК «Римский» оснащают системой «Умный дом» Rubetek. Она позволяет автоматизировать бытовые процессы и сделать жизнь комфортнее и безопаснее. С помощью мобильного приложения можно управлять приборами и освещением. Кроме того, технология защищает от протечек.

В «Римском» можно купить жилье без отделки, с отделкой White Box или с чистовой отделкой. White Box подойдет тем, кто хочет избежать дорогостоящих и грязных черновых работ, но сделать пространство уникальным с помощью дизайна.

Покупка квартиры с ремонтом позволит сэкономить деньги и приблизить переезд. Если недвижимость приобретается в ипотеку, готовую отделку включат в стоимость объекта, и покупателю не придется брать еще один кредит. Для будущих жильцов продумали восемь вариантов дизайнерских решений в современном или классическом стилях.

Особенности тренда - разграничение пешеходных и автомобильных потоков, а также функциональное использование городского пространства. Двухуровневое благоустройство, напоминающее слоеный пирог, позволило создать в «Римском» продуманную и безопасную концепцию общественной территории.

Жилой комплекс «Римский» , расположенный в Ленинском городском округе, - это уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европейского пригорода. Его отличительной особенностью стала архитектура: это сочетание разноцветных треугольных крыш, разноуровневой застройки до 16 этажей и романтичных башен.

Верхний уровень - это закрытая часть квартала и приватное пространство, предназначенное только для жителей. Здесь во дворах без машин расположились зоны для отдыха, прогулочные аллеи, игровые и спортивные площадки, детские сады и школа.

Приватность и город в городе Изысканная атмосфера ЖК сочетается с продуманным городским пространством. В «Римском» использовали двухуровневое благоустройство, которое зачастую встречается в жилых комплексах более высоких ценовых сегментов.

Развитая инфраструктура ждет жителей не только внутри комплекса, но и за его пределами. Рядом с «Римским» расположились два района, поселок Развилка и Орехово-Борисово Южное, где есть все необходимое.

Чтобы воплотить в реальность сложную архитектурную задумку, девелопер использует монолитную технологию домостроения. Жители могут не только наслаждаться красивым визуальным обликом. В ряде секций домов можно встретить спиральные лестницы, которые по своему принципу напоминают лестницы «Шамбора» эпохи Возрождения.

Строительство Недвижимость
28 февраля 2024, 15:16
Певице LP запретили выступать в Литве из-за подарка от фанатов из России
Global Look Press
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Выступление американской певицы LP отменили из-за того, что девушка выставила фото с подаренным от российских фанатов худи с российским триколором. Об сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Отменить концерт решила площадка «Жальгирис-Арена», на которой 4 марта должно было состояться выступление LP. Там прокомментировали, что такое решение показывает, что площадка не потерпит поддержку России.

Артистка показала фото с подарком от своего российского фан-клуба 26 февраля. Она также продемонстрировала пришедшую недавно открытку, которую отправляли еще в 2020 году, когда концерты артистки отменились из-за пандемии.

Изначально организатор выступления LP высказывался, что не будет отменять концерт певицы, подчеркнув, что что артистка не поддерживала Россию, а просто поблагодарила фанатов за подарок. Но позже они приняли решение об отмене выступления. В ответ на критику певица заявила, что любит своих фанатов со всего мира.

Ранее концерт Slava Marlow отменили в Воронеже.

Фанаты Литва Россия
28 февраля 2024, 15:07
Экс-мэр Иркутска хайпанул на льду Байкала. Видео с дрифтующим лимузином ждет проверка
Global Look Press
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Экс-мэр Виктор Кондрашов устроил дрифт на белом лимузине по льду озера Байкал. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram*. Теперь его действия будут проверять на предмет возможных административных нарушений.

«Все завидуют, как обычно» Для записи ролика Кондрашов оделся в черный костюм. На видео указано, что снимали дрифт близ острова Ольхон.

В беседе c изданием «Газета.ru» бывший мэр заявил, что прокатился на лимузине по паромной переправе на Байкале. Поэтому, по его словам, областной закон о выезде на лед не нарушал.

«Это официально сделанная переправа.<…> Все завидуют, как обычно. Сотня машин едет по паромной переправе, не нарушает закон, а я нарушил. С чего вдруг», - сказал Кондрашов.

Дрифта не было, все ускорили на монтаже По мнению мужчины, никаких нарушений он не допустил, хотя все получилось эпатажно. Тут же он заметил, что на свадьбу многие люди катаются на лимузинах, снимают себя, и «не обижается никто».

«Да, необычно, да, эпатаж. Мы догадались сделать такую рекламу Байкалу. Я не вижу нарушений», - подчеркнул экс-мэр.

Собеседник издания также обратил внимание, что лимузин не дрифтовал и вообще еле разворачивался на льду, а запись просто ускорили на монтаже.

«Я понимаю, что сейчас предмет роскоши в наше время рекламировать не стоит, но [лимузин] стоит копейки - 200 тысяч рублей всего, старая машина для свадьбы сейчас не используется», - добавил Кондрашов.

Реакция МЧС Роликом с лимузином уже заинтересовались местные власти, МЧС и полиция, уточнил «Подъем». В частности, устанавливается, где именно снимали видео - в районе переправы или за ее пределами.

В региональном главке МЧС изданию напомнили, что вне ледовой переправы выезд на водные объекты запрещен.

«Там без разницы - Байкал или не Байкал», - подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе уточнили, что на озере есть только одна ледовая переправа сообщением Куркут - Иркутская губа: «на остров Ольхон она идет, соединяет материк с островом» «Это видео у нас в поле зрения попало, его передали в полицию, Нацпарк, который тоже защищает свою территорию, и в администрацию Ольхонского района. Там специалисты посмотрят и уже будут определять, что это такое», - добавили в МЧС.

Представители ведомства добавили, что к правоохранителям обращался Нацпарк, а МЧС сообщило в администрацию района, потому что там имеют право составлять протоколы за административные правонарушения.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

МЧС РФ Полиция
28 февраля 2024, 15:04
Космонавт Олег Кононенко будет следить за посланием Путина Федеральному собранию с борта МКС
Фонд «Народный фронт»
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Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, представитель команды Путина Олег Кононенко записал видеообращение с борта Международной космической станции. Он напомнил, что совсем скоро президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, призвав обратить на выступление внимание.

Космонавт подчеркивает, что будет следить за обращением главы государства из космоса.

«Скоро состоится обращение президента страны к Федеральному собранию. Это событие имеет огромное значение. Находясь на орбите, я буду следить за выступлением Владимира Путина, так как от объявленных решений и ориентиров зависит будущее нашей родины», - указал Олег Кононенко.

По мнению космонавта, важно обратить внимание на послание президента не только для ясности общего курса страны, но и для того, чтобы каждый смог понять свою роль в достижении стратегических целей России и построении светлого будущего.

Олег Кононенко добавил, что рад быть частью команды единомышленников, способных взять на себя ответственность за будущее страны.

«Вместе мы сила!» - подытожил Олег Кононенко.

Напомним, уже завтра, 29 февраля, президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

МКС Космонавты Владимир Путин Космос
28 февраля 2024, 14:54
Предложение не учитывать мнение ребенка при разводе родителей раскритиковали
РИА «Новости»
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Во время бракоразводных процессов судам необходимо учитывать мнение ребенка и его личное желание жить с тем или иным родителем. На это в беседе с «360» указала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Детский психолог Дарья Дугенцова согласилась с точкой зрения, что мнение детей обязательно нужно учитывать в судах.

«Самый замечательный формат решения - проведение психологической экспертизы. По рисункам можно выявить привязанность ребенка к конкретному родителю. Я бы рекомендовала депутатам обратить внимание на тесты, спрашивать точно нужно», - подчеркнула она.

Ранее россиянам рассказали, когда дети должны платить алименты родителям.

«Парламентская газета» сообщила, что несколько депутатов хотят предложить поправки в законодательство. Изменения предполагают, что мнение ребенка на бракоразводных судебных процессах учитывать не будут - во внимание примут только его интересы и позицию родителей.

«Я категорически это не поддерживаю, ребенок - маленький человек. Когда его сердце рвется по одному родителя, а его насильно оставляют с другим, это неверно. Устремления ребенка нужно учитывать. Их могут просто не учесть, исходя из субъективного решения. Но выслушать и понять его позицию важно», - сказала Бессараб.

Депутат отметила, что подобные инициативы могут привести к ущемлению прав детей.

Суд Дети Семья Депутаты Россия

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