Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками

По данным ведомства, ЧП произошло 11 марта в квартире по улице Розы Люксембург. Мать на некоторое время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем, после чего на прогулке заметила за ней странное поведение и вызвала бригаду скорой помощи.

По результатам анализа девочке диагностировали отравление психоактивным веществом, прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по Полевскому РИА «Новости» рассказали, что мать пострадавшей привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Дело под свой контроль взял отдел по делам несовершеннолетних.

В декабре в Екатеринбурге в больницу после отравления наркотиками также попал двухлетний ребенок.