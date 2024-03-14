14 марта 2024, 19:58

Двухлетний ребенок в Екатеринбурге попал в реанимацию после отравления наркотиками

РИА «Новости»
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В городе Полевском Свердловской области двухлетний ребенок отравился психоактивными веществами. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧП произошло 11 марта в квартире по улице Розы Люксембург. Мать на некоторое время оставила дочь 2021 года рождения с сожителем, после чего на прогулке заметила за ней странное поведение и вызвала бригаду скорой помощи.

По результатам анализа девочке диагностировали отравление психоактивным веществом, прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

В пресс-службе МВД по Полевскому РИА «Новости» рассказали, что мать пострадавшей привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Дело под свой контроль взял отдел по делам несовершеннолетних.

В декабре в Екатеринбурге в больницу после отравления наркотиками также попал двухлетний ребенок.

Наркотики Дети Свердловская область
14 марта 2024, 20:04
В День бутерброда россиянам напомнили, какой хлеб самый полезный
РИА «Новости»
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Ежегодно 14 марта во всем мире отмечают праздник самого популярного блюда для быстрого перекуса. Речь, конечно, о бутерброде. В этом день Роспотребнадзор решил рассказать россиянам о том, какой хлеб подойдет для его приготовления, чтобы прием пищи был не только вкусным, но и полезным.

В ведомстве напомнили, что хлеб содержит много витамина В, а это очень важная группа для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем. Также в нем есть много клетчатки, которая, как известно, помогает выводить из организма «плохой» холестерин.

Имеется в хлебе и много макро- и микроэлементов. Среди них - калий, кальций, магний, натрий, фосфор, сера, хлор, железо, медь, йод, фтор, марганец и другие.

Казалось бы - идеальный продукт. Но тут есть важный нюанс, который как раз надо помнить при выборе хлеба. Все полезные вещества в основном содержатся в оболочке зерна, поэтому полезнее есть цельнозерновой вариант.

«Также полезен горчичный хлеб. Микс разных видов цельнозерновой муки тоже приветствуется», - добавили в пресс-службе.

Но даже с полезным хлебом лучше не перебарщивать, посоветовали специалисты. При покупке этого продукта рекомендуют обращать внимание, есть ли в составе именно цельнозерновая мука, причем в начале.

«Если на упаковке (а не в составе!) написано „мультизлаковый“ или „содержит цельное зерно“, это может быть маркетинговый ход, и продукт вовсе не цельнозерновой», - пояснили эксперты.

Сочетать цельнозерновой хлеб лучше с постным белком. Например, курицей, индейкой, нежирными сырами, йогуртом или рыбой. Хорошим вариантом будет добавить в бутерброды фрукты, овощи и зелень. А вот добавки кетчупа и майонеза лучше отказаться.

Еда
14 марта 2024, 19:09
Папа римский написал автобиографию
Global Look Press
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В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета .

Выход книги понтифик анонсировал после недавней болезни.

«Я знаю, что некоторые личности ждали моей отставки после госпитализации, но, слава богу, со мной все хорошо. Господь пошлет мне еще много проектов для реализации», - сказал он.

В своей книге Франциск поделится личной историей, расскажет о детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах.

Важной темой для папы римского стало его отношение к благословению меньшинств, которое, по его словам, подчеркивает всеобъемлющую любовь Господа к людям вне зависимости от их грехов.

Также в книге он упомянул предшественника. Франциск рассказал, что после отказа от папства Бенедикта XVI желал отойти от церковных дел, однако обстоятельства и влияние определенных кругов Ватикана заставили его остаться вовлеченным в деятельность церкви.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский как минимум трижды отвергал помощь папы римского в переговорах. Почему понтифик столкнулся с давлением Запада разбирался «360».

В США и Европе 19 марта опубликуют автобиографию папы римского Франциска, получившую название «Жизнь. Моя история в Истории». Это дата совпадет с празднованием Дня отца по католическому календарю, о чем сообщила газета Corriere della Sera.

Европа Религия Папа римский Ватикан
14 марта 2024, 18:48
Лидеру «Сектора Газа» предложили установить памятник в Воронеже
РИА «Новости»
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Власти Воронежа задумались о создании памятника вокалисту группы «Сектор Газа» Юрию Клинских, известному как Хой. Об этом сообщило ИА «Интермедиа».

Депутат Артем Рымарь высказал мнение, что это может стать дополнительным стимулом для развития туризма в городе. Во время заседания местной городской думы он отметил значимость группы, сказав, что песни «Сектора Газа» служат неофициальным гимном футбольного клуба «Факел».

Памятник предложили разместить в сквере возле ТЭЦ. Мэр города Вадим Кстенин поддержал идею, однако подчеркнул, что окончательное решение примет городская комиссия по культурному наследию.

«Нужно очень хорошо подумать над локацией, где памятник или арт-объект может появиться - не должно быть создано ни малейших неудобств для граждан», - сказал он.

Аналогичная инициатива уже поступала от местных активистов, однако столкнулась с протестами некоторых горожан. Ирина Клинских, старшая дочь музыканта, выразила нейтральную позицию по поводу установки памятника, заявив, что не будет активно выступать за или против этой идеи.

Группа «Сектор газа» оказалась на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Воронежская группа снова обрела популярность и стала активно гастролировать.

Памятники
14 марта 2024, 14:43
Прощание с народной артисткой России Светланой Моргуновой прошло в Москве
Global Look Press
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В стенах храма Троицы Живоначальной, расположенного при Институте Склифосовского в Москве, началось прощание с легендарным диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Она скончалась в возрасте 84 лет, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Церемония прошла в закрытом формате, однако проститься с Моргуновой пришло около 200 человек. В храм прибыли многие знаменитости, знакомые с артисткой, среди них - Игорь Крутой, Лев Лещенко, Александр Розенбаум. Венки прислали Андрей Малахов, семья Кобзон и даже Кремлевский дворец.

«Сегодня день невосполнимой печали, потому что Света была не только великолепной актрисой, ярким диктором, но и профессиональным человеком для всех, кто ее знал. Многие артисты мечтали, чтобы именно она произносила их имена в Колонном зале, - сказал на церемонии Лев Лещенко.

Светлана Моргунова была народной артисткой России и заслуженной артисткой РСФСР. Она прославилась на всю страну, работая диктором на Центральном телевидении СССР с 1961 года. Она вела такие популярные передачи, как «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

Церемония прощания завершится похоронами на Троекуровском кладбище.

СССР Россия Телевидение Москва

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