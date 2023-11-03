Двух запертых в машине собак заметили на севере Москвы

На видео одна из собак начала лаять при приближении прохожего. Очевидцы забеспокоились, есть ли у питомцев вода и еда. Местные дворники сообщили, что хозяйка часто оставляет собак в автомобиле.

Ранее в центре Москвы нашли запертого в машине кота. Он просидел в автомобиле четыре дня без воды и еды. Сотрудники МЧС и полиции освободили питомца. Животное в семью забрал работник органов столичной прокуратуры.

СМИ выяснили, что хозяином кота является 40-летний сын владельца автомобиля. Мужчина проживает в Московской области. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику. В день госпитализации мужчина получил семь штрафов за превышение скорости.