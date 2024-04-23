Двух слоних помыли на автомойке во Владикавказе

Россияне начали сталкиваться со случаями мошенничества с помощью полисов обязательного страхования. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский рассказал «360», как защитить свои средства от аферистов.

По его словам, злоумышленники, как правило, звонят жертве под видом работников страховой компании и убеждают скачать якобы приложение Минздрава для замены полиса обязательного медицинского страхования.

Однако на самом деле приложение является программой, которая позволит получить удаленный доступ к устройству и вывести средства.

«Защититься очень просто. Скорее всего, страховая служба не будет звонить вам через мессенджер, а только по городским телефонам. Нужно включать внутреннего критика и позвонить на горячую линию страховой компании, чтобы уточнить этот вопрос», - сказал Дворянский.

Эксперт по безопасности отметил, что необходимо обращать внимание на ссылки, по которым человека убеждают скачать приложение.

«Пользуйтесь только официальными магазинами приложений. Как правило, пользователь сам дает все коды и свое согласие. Мошенники стараются вывести человека из равновесия и принять импульсивное решение», - добавил он.

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