Двух депутатов ЛДПР захотели выгнать из Госдумы

Источники издания заверили, что это может произойти в ближайшее время. РБК направил запрос в партию ЛДПР, но пока ответа не было. Пайкин на звонок журналистов не ответил.

Напсо дал комментарий уже после выхода публикации, заявив, что находится на лечении и занимается здоровьем.

«Периодически нахожусь на больничных листах», - пояснил депутат, добавив, что не в курсе того, что его хотят лишить должности и потом мандата.

Также Напсо заверил, что обязанности депутата исполняет дистанционно - например, проводит онлайн-приемы избирателей.

«Поправимся - вернемся в строй», - подчеркнул собеседник издания.

Отдельно он отметил, что с его стороны не было каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой лишение полномочий.