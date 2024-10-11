Двух депутатов ЛДПР захотели выгнать из Госдумы
Двух депутатов Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо и миллиардера Бориса Пайкина хотят лишить должностей в комитетах и впоследствии мандатов. Об этом узнал РБК.
Источники издания заверили, что это может произойти в ближайшее время. РБК направил запрос в партию ЛДПР, но пока ответа не было. Пайкин на звонок журналистов не ответил.
Напсо дал комментарий уже после выхода публикации, заявив, что находится на лечении и занимается здоровьем.
«Периодически нахожусь на больничных листах», - пояснил депутат, добавив, что не в курсе того, что его хотят лишить должности и потом мандата.
Также Напсо заверил, что обязанности депутата исполняет дистанционно - например, проводит онлайн-приемы избирателей.
«Поправимся - вернемся в строй», - подчеркнул собеседник издания.
Отдельно он отметил, что с его стороны не было каких-либо нарушений, которые могли бы повлечь за собой лишение полномочий.