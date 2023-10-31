«Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы. На этой неделе досрочно сдать мандаты могут Василий Власов и Вадим Белоусов», - написало издание.

В комиссию по этикету обратились представители комитета по регламенту, где состоит Власов, и комитета по защите конкуренции, членом которой является Белоусов. Глава комиссии ГД по регламенту Виктор Пинский заявил, что Власов пропустил более 60% заседаний без предупреждений и уважительной причины. Белоусов тоже систематически не посещал заседания комитета, это подтвердил первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин.

Ранее правительство России утвердило стратегию повышения финансовой грамотности до 2030 года. Обучать ей следует не только детей, но и взрослых. Их обучить такой грамотности будет сложнее, чем школьников и молодежь.

Государственная дума впервые может досрочно лишить полномочий двух депутатов за прогулы. Мандатов лишатся Василий Власов из фракции ЛДПР и Вадим Белоусов из партии «Справедливая Россия - За правду», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в ГД.