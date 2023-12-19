Двух человек придавило бетонными блоками в бытовке на юге Москвы

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По его информации, люди находятся под завалами. О состояние здоровья пострадавших пока неизвестно, однако они находятся в сознании и подают звуки.

Несчастный случай произошел на территории стройки. В результате таяния снега блоки повело на рядом стоящую бытовку.

На месте происшествия уже работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств случившегося.

Ранее плитка фасада обрушилась на 50-летнего мужчину на юго-западе Москвы. Несчастный случай произошел на Новочеремушкинской улице.