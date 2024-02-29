Двое экс-участников списка Forbes отказались от гражданства России
Бывшие участники рейтинга богатейших бизнесменов России, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, отказались от гражданства родной страны. Об этом сообщил Forbes.
Предприниматели входили в составляемый журналом топ-200 богатейших бизнесменов России с 2017 по 2021. По словам знакомого Баронова и Тимашева, они прошли процедуру отказа от российского гражданства на Кипре.
Теперь у обоих бизнесменов осталось только киприотское гражданство. Основатели Veeam Software давно живут за рубежом: Баронов в Швейцарии, а Тимашев - в Соединенных Штатах.
Еще в прошлом году Баронов сообщил в соцсети LinkedIn, заблокированной в России, что подал документы на выход из гражданства. Бизнесмен заявил, что его глубоко потрясла спецоперация на Украине.
По словам знакомого, документы на отказ от российского гражданства предприниматель подал в апреле 2023 года, а завершился процесс в декабре. Связаться с Бароновым журналистам не удалось.
В распоряжение Forbes поступило доказательство, что Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года. Эту информацию также подтвердил сам бизнесмен.
Ранее от российского гражданства отказался бывший владелец девелоперской компании Coalco International Василий Анисимов. У миллиардера осталось гражданство Хорватии и Доминики.