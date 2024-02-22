Движение в поддержку Фургала запретили в России как экстремистское

Прокурор обратился в суд с требованием признать движение экстремистским. По мнению обвинителя, оно координировалось зарубежными центрами и призывало к массовым беспорядкам, свержению власти, изменению основ конституционного строя, экстремизму и терроризму. Активистов неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности.

«Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества», - сообщила пресс-служба ведомства.

Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство. Решение вступило в силу.

Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за заказные убийства и одно покушение. Его задержали в 2020 году. По второму делу бывшему губернатору предъявили обвинение в хищении активов «МСП Банка».

* Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.