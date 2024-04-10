Движение поездов в Смоленской области восстановили после обрушения моста

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Движение открыли в ночь на 10 апреля по второму главному пути на участке Семлево - Вязьма в Смоленской области. В пресс-службе МЖД отметили, что при ликвидации последствий обрушения моста задействовали четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники. К работам привлекли свыше 300 железнодорожников.

«Всего с путей убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста. Заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути», - добавили в МЖД.

ЧП в Вязьме произошло 8 апреля. В результате обрушения путепровода погиб один человек, пятеро получили травмы. В числе пострадавших оказался 14-летний подросток.