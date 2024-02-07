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Пока не удастся восстановить движение по второму пути, поезда будут ходить через участок в реверсивном режиме.

В ликвидации последствий стихии участвуют более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. В РЖД работает оперштаб под руководством главного исполнительного директора Олега Белозерова.

«Предпринимаем все необходимые меры для ввода поездов в график», - подытожили в компании.

Накануне, 6 февраля, стало известно, что в РЖД расчистили путь со стороны моря в Сочи от последствий селя.

Сход селя на жилой дом случился в ночь на 5 февраля. Потоки грязи, камни и ветки обрушились на участок железной дороги.

Шесть поездов задержались, 10 электричек вовсе отменили.

Движение поездов по одному из путей на Черноморском побережье, задержанное из-за схода селя, восстановили. Первый поезд прошел по перегону Дагомыс - Лоо, где была повреждена железнодорожная инфраструктура, в 04:56. Об этом информировала пресс-служба РЖД.