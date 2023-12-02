02 декабря 2023, 21:07

Движение поездов на перегоне в Бурятии после пожара в тоннеле восстановили

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Движение поездов по Северомуйскому тоннелю, где 29 ноября загорелся грузовой поезд, восстановили. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба РЖД.

«Движение поездов на перегоне Итыкит - Окусикан ВСЖД полностью восстановлено. В 18:20 по московскому времени через Северомуйский тоннель проследовал грузовой поезд», - сообщили в РЖД.

Ликвидацией последствий возгорания занимались более 120 человек и спецтехника. В РЖД пояснили, что во время ремонта тоннеля движение поездов не прерывалось, составы пустили по обходному участку с небольшим увеличением времени в пути. На данный момент все пассажирские поезда идут по графику.

Пожар в тоннеле начался 29 ноября в 17:20 по московскому времени. Загорелась одна из цистерн с дизельным топливом в составе грузового поезда. Состав остановили, часть вагонов вывезли из тоннеля, на место прибыли пожарные и восстановительные поезда.

РЖД Пожары Поезда
02 декабря 2023, 21:01
Переход на электронные медкарты в поликлиниках станет обязательным
Unsplash
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Отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках станет новым принципом организации работы первичного звена. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение».

В будущем переход на электронные медкарты станет обязательным, добавил министр.

«К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», - подчеркнул Мурашко.

Он объяснил, что отказ от бумажных документов необходим для формирования ресурса данных, который позволит осуществлять преемственность между уровнями оказания медпомощи.

Помимо прочего, врачебный почерк уже давно попал в анекдоты, заявил Мурашко. Это проблему помогут решить электронные медкарты.

Ранее глава Минздрава сообщил, что врачей освободят от немедицинских обязанностей благодаря реализации проекта по увеличению производительности труда. Таким образом увеличится время приема пациентов.

Здравоохранение Больницы Минздрав
02 декабря 2023, 19:27
Главному военному клиническому госпиталю имени академика Бурденко исполнилось 316 лет
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Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко отпраздновал 316-летие. Его основал Петр I. С тех пор медучреждение является главным госпиталем России.

Сейчас госпиталь - это современное многопрофильное медицинское учреждение. За последний год в нем лечились свыше 34 тысяч пациентов.

Специалисты медучреждения первыми приходят на помощь раненым и больным в зоне боевых действий. В госпитале постоянно обновляется оборудование, повышение квалификации медперсонала. Также врачи используют здесь новые методы лечения.

Все медицинские работники госпиталя участвуют в программах Непрерывного медицинского образования. В нем числятся 22 профессора и 312 кандидатов и докторов наук.

Больницы
02 декабря 2023, 18:57
Путин поздравил юристов с профессиональным праздником
РИА «Новости»
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Юристы играют важную роль в социальной сфере, а также в бизнесе и общественных организациях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года» в Москве, сообщило РИА «Новости».

Глава государства поздравил специалистов с профессиональным праздником и призвал их продолжать помогать людям.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей», - отметил он.

Путин напомнил о важности юридической поддержки для многих сфер деятельности. Он также выразил надежду, что профессионалы продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.

Ранее российский лидер отметил, что страна продолжит выполнять обязательства в сфере прав человека, несмотря на выход из некоторых международных институтов. Он добавил, что России пришлось покинуть часть структур из-за их предвзятости.

Праздники Владимир Путин
02 декабря 2023, 17:30
Выйдет господин Мороз. Лютый холод обрушится на Москву и Подмосковье
РИА «Новости»
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Очередной циклон приближается к Москве и Подмосковью. Синоптик, метеоролог Александр Ильин рассказал «360», чего ждать от погоды в воскресенье и на следующей неделе.

Погода в воскресенье Южный циклон снова принесет в столичный регион снегопады. Осадки начнутся уже в ночь на 3 декабря на юго-западе Московской области, а столицу накроют в районе 11:00.

«На пик мощности снегопады выйдут где-то от 15:00 до 16:00 и продолжатся в ночь на понедельник. Всего за воскресенье и ночь понедельника прогнозируется, что выпадет где-то от 10 до 12 сантиметров свежего снега», - рассказал специалист.

По его словам, температура воздуха окажется ниже климатической нормы на три-четыре градуса. Предстоящей ночью столбики термометров в Москве покажут до -8… -10 градусов, в Подмосковье - до -7…-12 градусов. Днем ожидается -5…-7 в столице и -4…-9 в области.

«Помимо снегопадов, будут подниматься и метели, потому что ветер будет достаточно плотный - 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Дуть будет с востока», - предупредил Ильин.

Атмосферное давление в воскресенье немного упадет по сравнению с предыдущим днем и составит около 740 миллиметров ртутного столба, а затем начнет расти.

Погода на следующей неделе Уже в понедельник пройдут совсем небольшие снегопады, во вторник местами также ожидаются небольшие осадки. Также сохранится гололедица.

«Ну, а со среды, скорее всего, без осадков. До конца недели на первый план будет выходить господин Мороз», - заявил синоптик.

Резкое вторжение холодного арктического воздуха ожидается со среды. Ночью воздух остынет до -13…-18 градусов, в пятницу произойдет более серьезное понижение - до -18…-23 градусов.

«В субботу не исключено, что по области ночью при ясном небе местами до -22…-27. Соответственно, и днем будет очень холодно. То есть, если завтра я сказал около минус шести градусов, то во вторник уже около минус девяти градусов в Москве», - объяснил специалист.

В среду столбики термометров опустятся до-13 градусов, в четверг и пятницу - до -13…-18 даже в дневные часы. В субботу днем температура может продержаться на отметке в -20 градусов, заключил метеоролог.

Погода Погода в Москве

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