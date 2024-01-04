«Движение почти парализовало». Огромную пробку у ТЦ «Европейский» в Москве сняли на видео

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После возгорания на трансформаторной подстанции в Москве эвакуация жителей не потребовалась. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа столицы.

«Пока эвакуация не требуется, люди остались в своих квартирах. Если появится необходимость, то развернут пункты временного размещения», - заявили в пресс-службе.

Утром в четверг на северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалисты начали переключение потребителей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

В течение ближайшего времени в соответствии с технологическим графиком переключат еще около 40 домов.

Глава управы района Южное Медведково Константин Климентьев в Telegram-канале уточнил, что для жителей организовали подвоз питьевой воды на Заповедной улице.

Пресс-служба управы района Бибирево уточнила, что пункты выдачи питьевой воды организовали по улицам Плещеева, Белозерской, Пришвина и Лескова.

В распоряжении «360» появились кадры с места ЧП. По предварительной информации, внутри подстанции находилось почти 50 тонн масла.