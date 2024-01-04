04 января 2024, 14:03

«Движение почти парализовало». Огромную пробку у ТЦ «Европейский» в Москве сняли на видео

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Большая пробка образовалась у торгового центра «Европейский» в Москве днем 4 января. Движение оказалось фактически парализовано. Видео затора оказалось в распоряжении «360».

По словам источника «360», причиной скопления огромной очереди из автомобилей стало два фактора - большое количество желающих подъехать в ТЦ и их досмотр при въезде.

«Движение оказалось почти парализовано, даже несмотря на вмешательство сотрудников ГИБДД», - подчеркнул собеседник «360».

Пробки Москва
04 января 2024, 14:34
Хинштейн заявил о назначении нового начальника управления Росгвардии по Москве
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Главного управления Росгвардии по Москве. Этот пост занял генерал-майор Василий Сонин. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Указом президента генерал-майор полиции Василий Сонин назначен сегодня (4 января. - прим. ред.) начальником Главного управления Росгвардии по Москве», - написал он.

Ранее, как уточнил Хинштейн, Сонин руководил Росгвардией Московской области и вывел «областной главк на лидерские позиции внутри ведомства».

При этом указ о назначении Сонина пока еще не опубликовали. На сайте управления Росгвардии по Москве начальником указан генерал-майор Виктор Дикевич, обратил внимание РБК. А Сонин значится начальником на сайте подмосковного управления Росгвардии.

Известно, что пост начальника управления Росгвардии по Московской области Сонин занял в марте 2022-го, в феврале 2023 года он получил звание генерал-майора полиции.

Росгвардия Владимир Путин Москва
04 января 2024, 12:33
Эвакуация жителей после пожара на подстанции в Москве не потребовалась
Пресс-служба МЧС
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После возгорания на трансформаторной подстанции в Москве эвакуация жителей не потребовалась. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе префектуры Северо-Восточного округа столицы.

«Пока эвакуация не требуется, люди остались в своих квартирах. Если появится необходимость, то развернут пункты временного размещения», - заявили в пресс-службе.

Утром в четверг на северо-востоке Москвы произошло возгорание на трансформаторной подстанции. Специалисты начали переключение потребителей районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

В течение ближайшего времени в соответствии с технологическим графиком переключат еще около 40 домов.

Глава управы района Южное Медведково Константин Климентьев в Telegram-канале уточнил, что для жителей организовали подвоз питьевой воды на Заповедной улице.

Пресс-служба управы района Бибирево уточнила, что пункты выдачи питьевой воды организовали по улицам Плещеева, Белозерской, Пришвина и Лескова.

В распоряжении «360» появились кадры с места ЧП. По предварительной информации, внутри подстанции находилось почти 50 тонн масла.

Пожары Москва
04 января 2024, 12:04
Покупку дешевой квартиры на вторичном рынке сочли опасной
РИА «Новости»
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Покупая квартиру на вторичном рынке, необходимо тщательно проверять документы. В особенности если она стоит значительно дешевле других вариантов, заявил агентству «Прайм» адвокат Кирилл Данилов.

«Низкая цена свидетельствует о том, что с квартирой не все в порядке», - пояснил он.

Такая квартира либо потребует больших вложений на ремонт, либо в ней нельзя жить. Поэтому важно получить архивную выписку из домовой книги, отметил эксперт.

По словам Данилова, выписка из ЕГРН поможет установить, не находится ли она в залоге. Он напомнил, что переход права собственности на жилье к другому лицу не освобождает его от обременения.

Приобретая унаследованную по завещанию квартиру, нужно убедиться, что наследодатель не предоставил права в ней жить человеку, который отказался от наследства. В противном случае по закону покупатель будет обязан его приютить. Чтобы не оказаться в такой ситуации, стоит запросить у продавца копию завещания.

Россиянам посоветовали перед покупкой жилья также обратить внимание на развитость инфраструктуры в этом районе.

Россия Недвижимость
04 января 2024, 10:45
Хлеб пропал с полок супермаркетов в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Жители Екатеринбурга пожаловались в соцсетях на опустевшие прилавки с хлебом в супермаркетах и продуктовых магазинах. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Жительница микрорайона Сортировка рассказала, что в магазинах остались только лепешки. По ее словам, продавцы разводят руками на вопрос, когда привезут свежий хлеб. В другом районе Екатеринбурга - Уралмаше - также сообщили о проблемах с поставками хлеба.

Региональные власти информацию о дефиците хлеба опровергли. В Департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что сотрудники Минагропрома ведут ежедневный мониторинг поставок хлебобулочной продукции в магазины. В торговых сетях дефицита нет, хлеб привозят по графику, подытожили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о возможном дефиците лапши быстрого приготовления «Доширак» и перебоях с поставками продуктов для приготовления суши и роллов.

Россия Продукты

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