«Движение первых» запустило три летних научных исследования

Проекты называются «Крылья России», «Плоды науки» и «Разбираемся вместе», сообщили в пресс-службе движения. Первый касается составления карты обитания птиц в России, второй - вегетации и адаптации растений.

Третий предлагает провести опросы среди детей на тему понимания общечеловеческих понятий. Присоединиться к «Волонтерам науки», которые занимаются проектами, можно по ссылке.

Это совместный всероссийский проект ученых и общественности, который создали для решения важных научных задач. Каждый может почувствовать себя в роли ученого-исследователя и внести свой вклад в развитие науки. Участвовать в исследовательских работах российских ученых могут школьники и студенты, обучающиеся по программе среднего профессионального образования.

Ранее подмосковных школьников пригласили на конкурс интерактивных фотоальбомов. Его проводят в рамках проекта «Без срока давности».