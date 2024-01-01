Движение на участке трассы М-5 в Челябинской области осложнил снегопад

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Как уточнили в ведомстве, проблемы у водителей возникли на участке с 1575-го по 1576-й километр. На месте работали экипажи ДПС и дорожная техника.

«Уважаемые водители, по возможности просим вас отказаться от поездок в данном направлении!» - призвали в пресс-службе.

Это сообщение опубликовали в Telegram в начале 13:00. Спустя два часа ведомство проинформировало, что движение транспорта восстановили, а дорогу обработали.

«Движение идет на Уфу и на Челябинск», - добавили в Госавтоинспекции.

Позже в пресс-службе также сообщили о происшествии на 1611-м километре М-5 - там произошло возгорание грузовика. Из-за ЧП полоса в сторону Челябинска оказалась занята. Движение организовали в реверсивном режиме.