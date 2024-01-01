01 января 2024, 18:00

Движение на участке трассы М-5 в Челябинской области осложнил снегопад

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Снегопад затруднил в движение транспорта днем 1 января на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале региональная Госавтоинспекция.

Как уточнили в ведомстве, проблемы у водителей возникли на участке с 1575-го по 1576-й километр. На месте работали экипажи ДПС и дорожная техника.

«Уважаемые водители, по возможности просим вас отказаться от поездок в данном направлении!» - призвали в пресс-службе.

Это сообщение опубликовали в Telegram в начале 13:00. Спустя два часа ведомство проинформировало, что движение транспорта восстановили, а дорогу обработали.

«Движение идет на Уфу и на Челябинск», - добавили в Госавтоинспекции.

Позже в пресс-службе также сообщили о происшествии на 1611-м километре М-5 - там произошло возгорание грузовика. Из-за ЧП полоса в сторону Челябинска оказалась занята. Движение организовали в реверсивном режиме.

Дороги
01 января 2024, 18:27
Названы эффективные способы пережить похмелье
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Чтобы облегчить состояние при похмелье, нужно пить много воды и гулять на свежем воздухе. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт рекомендовал освободить желудочно-кишечный тракт от большого количества токсинов, специально вызвав рвоту. Справиться с плохим самочувствием, кроме воды, помогут бульоны или мятные чаи.

«Выспитесь, примите душ и подышите свежим воздухом. Подобные процедуры восстанавливают метаболизм и выводят токсины. При нестерпимой головной боли выпейте обезболивающее, но не более трех таблеток в день», - пояснил он.

Умнов отметил, что что накопившийся в организме ацетальдегид может обезвредить белок, поэтому в качестве перекуса лучше предпочесть уху или сытные бульоны.

В морсах и чаях содержатся витамины, способные восстановить нервную систему и вывести из организма токсины.

Эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода рассказал изданию Life , что симптомы сильного похмелья помогут облегчить сорбенты. По мнению специалиста, справиться с тошнотой и головной болью поможет таблетка ацетилсалициловой кислоты.

Врач Николай Лукьянов также рекомендовал при похмелье пить сладкий чай и минеральную воду. В течение дня лучше отдать предпочтение легкой и нежирной пище.

Еда Алкоголь Новый год
01 января 2024, 17:17
Приставы полностью взыскали штрафы с нескольких зарубежных компаний
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России полностью взыскали многомиллиардные штрафы с компаний Meta* и Google. Об этом свидетельствуют сведения банка данных Федеральной службы судебных приставов.

Все исполнительные производства против этих юридических лиц по состоянию на 1 января 2024 года закрыли.

Кроме того, штрафы взыскали с YouТube, TikТok и Telegram, российские суды назначали им денежное наказание за отказ удалить запрещенный в России контент.

В 2024 году штрафы взыщут с компании Twich и соцсети X (бывший Twitter). Они должны выплатить порядка шести миллионов рублей.

В конце декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 миллиарда рублей за отказ удалить запрещенный контент с YouTube. По мнению Роскомнадзора, в нем содержались призывы к экстремизму и фейковые сведения о проведении СВО, писал RT.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Штрафы Суд Россия
01 января 2024, 16:17
Путин заявил о готовности почти 30 стран подключиться к формату БРИКС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия 1 января 2024 года приняла эстафету председательства в БРИКС. Объединение притягивает единомышленников все больше, указал президент РФ Владимир Путин. По его данным, подключиться к этому формату готовы порядка 30 стран.

По его словам, государства, которым близок такой формат совместной работы, разделяют установки, лежащие в основе деятельности объединения. Речь идет о суверенном равенстве , уважении выбора собственного пути развития, учете интересов друг друга, открытости и консенсусе, перечислил президент.

Также он обратил внимание на стремление к многополярному мироустройству и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы.

Именно в таком ключе, по его словам, будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году.

Девизом его станет «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трёх десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», - добавил он.

В числе приоритетов для БРИКС он также назвал дальнейшее продвижение взаимодействия в самых разных областях - от высоких технологий до экологии и здравоохранения, от культуры и спорта до молодежных обменов.

На сегодняшний день, как напомнил президент, БРИКС включает 10 государств. К объединению на правах новых полноправных членов присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По словам Путина, приступая к обязанностям председателя , Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми странами, вовлеченными в орбиту БРИКС.

Для этого, как пояснил Путин, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств - партнеров объединения.

В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня, отметил президент.

Владимир Путин БРИКС
01 января 2024, 15:51
Путин назвал мощной и сбалансированной систему поддержки семей с детьми в России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России все социальные обязательства перед гражданами выполняют в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин. Эту тему в числе прочих глава государства затронул на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

«Все социальные обязательства страна выполняет в полном объеме», - подчеркнул президент.

Отдельно Путин обратил внимание на меры, которые предпринимает государство для помощи семьям с детьми.

«Мы создали целую мощную и достаточно сбалансированную систему поддержки семей с детьми. Это очень важно, имея в виду будущее страны», - пояснил глава государства.

В конце декабря минувшего года Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, указывал, что работа чиновников не должна останавливаться ни на минуту. Чем больше они делают, тем более широкий диапазон задач перед ними открывается, пояснил он.

Работать, по словам президента, необходимо на результат, чтобы простые люди могли видеть итоги этой деятельности в своей жизни.

«Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали - на уровне, на качестве своей жизни», - добавил Путин.

Дети Россия Владимир Путин

Новости по теме