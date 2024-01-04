04 января 2024, 08:32

Движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды

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Движение автомобилей по участку трассы М-5 в Челябинской области ограничили в связи с непогодой. Об этом сообщила пресс-служба главка Госавтоинспекции по региону.

«Внимание, водители! Временное ограничение движения по трассе М-5 „Урал“ продлили до 12:00 4 января», - заявили в ведомстве.

Изначально ограничения ввели 3 января. Причиной стали резкие порывы ветра до 20 метров в секунду, снижение видимости и мокрый снег.

Водителей попросили отказаться от дальних поездок и не использовать автомобили без крайней необходимости.

Сильный снегопад в первый день Нового года осложнил движение по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Появился затор машин на участке с 1575-го по 1576-й километр.

На место выехала дорожная спецтехника и экипажи ГИБДД, спустя несколько часов дорогу обработали противогололедными материалами.

Челябинская область Дороги Машины Водители
04 января 2024, 04:34
Пришел к успеху. Подросток из США первым в истории прошел «Тетрис»
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Подросток из американского штата Оклахома Уиллис Гибсон, предположительно, стал первым, кто дошел до 157-го уровня игры «Тетрис». До него счет 999 999 был только у искусственного интеллекта, сообщила газета The New York Times.

При счете 999 999 игра зависает, что фактически является ее окончанием. Сам Гибсон очень рад своему достижению. По его словам, в эту игру легко начать играть, но добиться в ней мастерства непросто. Подросток опубликовал видео прохождения «Тетриса» в интернете.

Речь идет об оригинальной версии игры, создателем которой выступил советский программист Алексей Пажитнов. Он разработал «Тетрис» в 1984 году на компьютере «Электроника-60». Игра стала популярной, когда японская компания Nintendo сделала картриджи с ней для приставки Game Boy.

До сих пор «Тетрис» остается актуальной игрой, в которую играют как на приставках, так и на портативных гаджетах. В 2007 году игра попала в список библиотеки американского конгресса как одна их 10 наиболее значимых в истории.

Ранее геймер чуть не умер из-за чипсов. Молодой человек подавился, когда ел чипсы в одном из компьютерных клубов Москвы. Администратор заведения спас посетителю жизнь.

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04 января 2024, 03:27
Пояс с автографом Путина продадут за 500 тысяч рублей
Freepik
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Тюменская спортсменка выставила на продажу свой желтый пояс по дзюдо с автографом президента России Владимира Путина. Цена — 500 тысяч рублей, сообщила «Тюменская область сегодня».

По данным издания, владелица пояса встречалась с нынешним главой государства на торжественном открытии Центра дзюдо в 2010 году, когда он занимал пост премьер-министра. Путин сфотографировался со спортсменами и успел раздать несколько автографов - в том числе владелице желтого пояса.

Сейчас пояс с автографом выставили на продажу за полмиллиона рублей на сайте бесплатных объявлений. В подтверждение подлинности лота автор объявления выложила архивный снимок с открытия спортцентра.

Ранее трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина.

Счастливчиком стал житель Барнаула Алексей Козырев, который вместе с супругой Еленой приехал на ВДНХ, чтобы посмотреть на павильон родного Алтайского края.

Тюменская спортсменка выставила на продажу свой желтый пояс по дзюдо с автографом президента России Владимира Путина. Цена - 500 тысяч рублей, сообщила «Тюменская область сегодня».

Тюмень Владимир Путин
04 января 2024, 02:15
Мантуров заявил о скором старте производства на бывшем заводе Volkswagen
Freepik
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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Компании „Арт-Финанс“ принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому нашли индустриального зарубежного партнера. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», - сказал он.

Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые раскрыли в отчете компании за первое полугодие.

Volkswagen остановил производство машин на территории РФ в марте 2022 года. В текущем году руководство концерна рассматривало вариант продажи российских активов местной компании. Мантуров сообщал об утверждении основных параметров сделки в апреле без возможности обратного выкупа.

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Россия Машины Заводы Денис Мантуров
04 января 2024, 01:52
Стало известно, куда пропал ведущий «России 1» Сергей Брилев
РИА «Новости»
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Сергей Брилев вел программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Последний его эфир состоялся 26 февраля 2022 года. В конце марта того же года он уволился с поста замдиректора ВГТРК, потому что ему «надоело вычитывать пусть и дивные, но чужие тексты». Что стало с телеведущим и журналистом, выяснило издание News.ru.

С 1995 года Брилев работал специальным корреспондентом на телеканале «Россия 1». За свои репортажи в горящих точках он получил премию ТЭФИ. В 1996 году журналист стал главой бюро телеканала в Лондоне, а в 2001 году вернулся в Москву и вел передачу «Вести». До марта 2022 года Брилев занимал должность замдиректора телеканала.

После начала СВО Брилев уволился с этого поста и заявил, что хочет делать свои репортажи, а не вычитывать чужие. Поэтому ему больше незачем носить титул замдиректора «России 1».

Телеведущий находится под санкциями Великобритании, Украины, Австралии и Канады. После увольнения с российского телевидения он отправился в Бразилию, Эквадор, Боливию, Аргентину, Парагвай и Уругвай, где снимал репортажи.

Сейчас журналист возглавляет ассоциацию международной премии в области энергетики «Глобальная энергия» и живет в Аргентине. Он все еще сотрудничает с «Россией 1» и даже появился в эфире с репортажем. В мае 2023 года он перенес операцию и прошел долгий восстановительный период.

Аргентина Журналистика Россия Телевидение ТЭФИ

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