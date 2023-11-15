Движение на дорогах Екатеринбурга парализовало из-за мощного снегопада

В Екатеринбург вернулась зима. В регионе за ночь выпал мокрый снег, а утром образовался туман. В вечернее время ожидается понижение температуры воздуха. В ведомстве напомнили, что это может привести к обледенению проезжей части.

Из-за непогоды временно ограничили движение на федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень.

«[Ограничение движения на трассе в] обход поселка Белоярский с первого по 17 километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями. На данном участке наблюдается наличие рыхлого снега на проезжей части», - указали в ведомстве.

Очевидцы в соцсетях публикуют кадры заснеженных улиц. Согласно комментариям в Сети, в Екатеринбурге образуются пробки из-за поломок автомобилей и аварий. А рейсы в местном аэропорту задерживают до улучшения погодных условий.

На 318 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов произошла авария с участием грузовой машины и автобуса. По данным регионального ГИБДД , погибли два человека. На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение транспорта на том участке временно ограничили.