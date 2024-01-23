Две трети уехавших за границу россиян ушли из отечественных компаний

Почти все россияне, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, перестали работать на отечественные компании. Такой вывод сделали исследователи проекта OutRush , посвященного российской эмиграции.

Социологи опросили более 10 тысяч покинувших страну россиян в марте и сентябре 2022 года, а также с мая по июль 2023-го.

«Тенденции экономической интеграции показывают, что две трети уехавших россиян, ранее работавших в российских компаниях, ушли из этих компаний и присоединились к международным или местным», - указали исследователи.

По данным OutRush, до отъезда из РФ на российские компании работали 43% респондентов. К сентябрю 2022 года эта цифра снизилась до 17%, а к лету 2023-го - до 13%.

Авторы исследования отметили, что уровень доходов эмигрантов так и не восстановился после падения к сентябрю 2022 года. Финансовая ситуация стабилизировалась у самых малообеспеченных участников опроса, но у наиболее богатых респондентов доходы продолжают снижаться. Уровень безработицы среди покинувших Россию не повышается.

Президент Владимир Путин отмечал, что все больше уехавших россиян хотят вернуться на родину. По словам главы государства, человеку с нормальными ценностями трудно растить детей в западных странах.