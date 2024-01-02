02 января 2024, 10:35

Две трети россиян признались в стрессе на работе после Нового года

РИА «Новости»
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Две трети жителей России из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних праздников испытывают стресс. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщило РИА «Новости».

«Опрос показал, что 62% работающих россиян трудно после праздников вливаться в работу. Лишь один из трех рассказал, что спокойно возвращается к работе после перерыва», - отметили авторы исследования.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных россиян, которые отдыхают в период новогодних праздников.

Из них 23% отметили, что ничего не делают для снижения постканикулярного стресса, 7% намерены активно погрузиться в трудовую деятельность с первого рабочего дня, отметил RT. Еще 3% рассказали, что стараются больше заниматься спортом и качественнее высыпаться.

Ранее шеф-повар Роман Трусов посоветовал россиянам добавлять в новогодние салаты свежемороженый горошек и яблоко.

Праздники Опросы Работа Новый год
02 января 2024, 04:46
Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 10% в 2024 году
РИА «Новости»
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Жилищно-коммунальные услуги в 2024 году подорожают в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

При этом повышение тарифов по регионам будет неправомерным.

«Согласно решению правительства, средний рост платежей по регионам варьируется от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). В Москве тарифы вырастут на 11%, Санкт-Петербурге - на 9,8%, Подмосковье - на 10,7%», - уточнило издание.

Склянчук обратил внимание на тот факт, что прошлой осенью российское правительство распорядилось индексировать плату за коммунальные услуги по регионам. Рост тарифов почти на 10% ожидается, начиная с июля. По его словам, таких двухзначных темпов роста не было последние 10 лет.

Что касается величины тарифов на жилищные услуги, включающие в себя расходы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, то они утверждаются на год собранием собственников жилья. При этом учитываются предложения управляющей организации. Если этого не будет сделано, то тарифы установят местные органы власти, добавил Склянчук.

Ранее россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ.

ЖКХ Россия Недвижимость
02 января 2024, 04:27
Старейший итальянец скончался на 112-м году жизни в Тоскане
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Старейший итальянец Триполи Джаннини умер в 111 лет. Он прожил интересную жизнь, пережил две войны и несколько пандемий, сообщило РИА «Новости».

Джаванни родился в 1912 году. Он пережил «испанку» и COVID-19. Даже стал самым пожилым жителем Италии, который привился от коронавируса. В молодости он был стрелком-берсальером, но после возвращения из армии работал фермером, продавал овощи в родном итальянском городе Чечина. Ему помогала жена, но в 1982 году она скончалась.

Родные ласково называли его Триполино, а сам мужчина гордился увиденными им историческими событиями. В августе 2023 года его день рождения громко отметил весь город. Мужчину поздравила мэрия Чечины и Национальная ассоциация берсальеров.

Издание RT сообщал о смерти более 20 миллиардеров из списка журнала Forbes в 2023 году. В их числе оказалась одна женщина - глава китайской компании НР WuXi AppTec Чжао Нин.

Италия Больницы Мужчины Театры Армия Актеры
02 января 2024, 03:14
Ветеринары вытащили из пасти кошки блестящую наклейку в форме сердечка
РИА «Новости»
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Ветеринары спасли кошку, в пасти которой застряла новогодняя наклейка в форме сердечка. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на столичный комитет ветеринарии.

Владельцы кошки породы скоттиш фолд по имени Шерри заметили в ее пасти наклейку, которая мешала животному есть и пить. Самостоятельно удалить ее не получилось, поэтому обратились в ветеринарную клинику.

«Освободить кошку от несъедобного предмета оказалось непросто: фольгированная наклейка в виде сердечка приклеилась к небу, а ее острые края успели поранить ротовую полость», - уточнили в комитете.

Кошке повезло, что она не проглотила наклейку. В противном случае пришлось бы делать экстренную операцию.

В новогодние дни кошки часто проглатывают такие элементы декора, как мишура или «дождик», поэтому владельцам нужно внимательнее подходить к выбору украшений.

Ранее председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук рассказала, что за последние пять лет москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз. По ее словам, чаще всего владельцы записывали собак и кошек.

Врачи Коты Новый год Москва 2023
02 января 2024, 02:33
Россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ
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Новые штрафы в сфере ЖКХ начали действовать в 2024 году, а некоторые появятся в ближайшее время. Об этом сообщила газета «Известия».

С 1 января перестал действовать мораторий на штрафы за незаконную перепланировку. Теперь собственники жилья могут получить штраф в размере 2000-2500 рублей. Кроме того, инспектор обяжет владельца квартиры либо узаконить перепланировку, либо вернуть помещение в исходное состояние.

С начала года власти смогут штрафовать поставщиков электроэнергии и сетевые организации, которые не установили умные счетчики. За это нарушение должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в этом году планируется увеличить штраф за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Сейчас он составляет одну-две тысячи рублей, но может вырасти до 10 тысяч.

Ранее стало известно, что правительство России продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей по ЖКУ. В 2024 пени и штрафы за несвоевременную оплату будут начисляться в 2024 году без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России году.

Штрафы Рубль ЖКХ Россия Новый год

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