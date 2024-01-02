Две трети россиян признались в стрессе на работе после Нового года

«Опрос показал, что 62% работающих россиян трудно после праздников вливаться в работу. Лишь один из трех рассказал, что спокойно возвращается к работе после перерыва», - отметили авторы исследования.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных россиян, которые отдыхают в период новогодних праздников.

Из них 23% отметили, что ничего не делают для снижения постканикулярного стресса, 7% намерены активно погрузиться в трудовую деятельность с первого рабочего дня, отметил RT. Еще 3% рассказали, что стараются больше заниматься спортом и качественнее высыпаться.

Ранее шеф-повар Роман Трусов посоветовал россиянам добавлять в новогодние салаты свежемороженый горошек и яблоко.