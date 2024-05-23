Два санатория в Сочи приняли первых пострадавших при теракте в «Крокусе»

По словам собеседницы агентства, с 15 по 25 мая в санаториях «Светлана» и «Зеленая роща» безвозмездно отдыхают и проходят санаторно-курортное лечение две семьи, всего восемь человек.

«Детям предоставлены билеты на посещение парка „Ривьера“», - добавила она.

Санатории «Светлана» и «Зеленая роща» построили в советское время. Это крупные здания с собственной территорией, пляжами и зонами с реликтовыми растениями. У объектов есть своя медицинская и спортивная инфраструктура. В «Светлане» недавно возвели бассейн в 300 квадратных метров.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом выступления группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные преступники. Они начали стрелять по людям и устроили поджог. Жертвами атаки, по последним данным, стали 145 человек.

По делу «Крокуса» задержали 12 человек. Расследование продолжается.