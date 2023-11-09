Два помещения в пользование соцучреждениям передали в Москве

Читайте нас в:

Объекты находятся по адресу: проспект Защитников Москвы, дом 7, корпус 1 и корпус 2.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что мэрия регулярно материально помогает социально ориентированным организациям, предоставляя имущество.

Так, Некрасовка сейчас активно развивается. Местному совету ветеранов и управе района нужно дополнительное пространство, чтобы проводить досуговую работу с москвичами.

«Поэтому в октябре 2023 года город передал им два помещения общей площадью 419,2 квадратных метра», - добавил Гаман.

Заместитель главы управы района Некрасовка Иван Грибцов уточнил, что в помещениях проведут ремонт. Затем на площади 81,9 квадратных метра появится организация совета ветеранов, а помещение площадью 337,3 квадратных метра выставят на конкурс.

Москва передала соцучреждениям более 100 объектов за год.