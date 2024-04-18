18 апреля 2024, 19:19

Два новых героя появятся в шоу «Маска»

РИА «Новости»
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В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа — Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.

Спецгости выступят с музыкальными номерами, а также во время общения с жюри подскажут, кто перед ними выступил. Затем персонажи снимут маски.

С первого сезона шоу появилась традиция представлять новых героев в полуфиналах программы. В предыдущих сезонах маски различных персонажей скрывали Сергея Лазарева, Юлианну Караулову, Иду Галич, Влада Сташевского, Александра Шоуа, Бедроса Киркорова и Шуру. Некоторых артистов члены жюри определяли точно с первых нот.

Незадолго до полуфинала пятого сезона шоу «Маска» жюри удалось раскрыть, кто прятался под маской розовой Гориллы. Как оказалось, это был молодой певец Акмаль Ходжаниязов , выступающий под псевдонимом Akmal'.

В первом полуфинале пятого сезона шоу «Маска» появятся два новых персонажа - Тыква и Космонавт. Программу покажут на телеканале НТВ 21 апреля.

Музыка Телевидение Шоу-бизнес
18 апреля 2024, 17:07
Цветочный блогер Носова: не стоит помещать маленькое растение в большой горшок
Freepik
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Многие считают, что чем больше горшок, тем свободнее и лучше чувствует себя растение. Однако это правило не работает, сообщила цветочный блогер Елена Носова телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам эксперта, горшок подбирается по размеру корневой системы цветка. Если посадить маленькое растение в большой горшок, то земля вокруг него будет просто не освоена корнями и закиснет. Также адаптировать под конкретное растение нужно и грунт.

Носова посоветовала перед покупкой цветка внимательно осмотреть его в магазине. У растения не должно быть черных кончиков, добавила она.

Цветы
18 апреля 2024, 13:20
Запас воды на 9 дней сформировали в Тюменской области перед паводком
Пресс-служба МЧС
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В подверженных угрозе паводка населенных пунктах Тюменской области сформировали запас воды на девять дней. Об этом сообщили в пресс-службе информационного центра правительства региона.

Региональный департамент потребительского рынка и туризма каждые два часа проводит мониторинг запасов воды в магазинах. В четверг, 18 апреля, сотрудники департамента лично проверили магазины в Абатском, Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме.

Заместитель директора департамент потребительского рынка и туризма Алексей Плеханов рассказал, что повышенным спросом пользуются пятилитровые тары.

«Хочу отметить, что запасы воды в более мелкой таре есть всегда. Для того чтобы нивелировать повышенную потребность в питьевой воде, торговые сети перестроили свою логистику. Осуществляются доставки в ночное время, в критических случаях осуществляется перепоставка из магазина на магазин», - рассказал он.

Плеханов добавил, что департамент находится на связи с торговыми сетями и производителями. Необоснованного повышения цен на воду не зафиксировали.

В Тюменской области ввели режим ЧС в связи с паводком. Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района. Тюменцам пообещали досрочно выплатить пенсии за апрель в связи подтоплениями.

Тюмень Туризм Паводки Магазины
18 апреля 2024, 10:33
Страсть Лаврова к сплавам по горным рекам началась в Башкирии
Unsplash
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Башкирия — это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Башкирия - это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.

Лавров признался, что как личность его сформировало «общение с природой». Состоя еще в строительных отрядах, он ездил в Сибирь и на Дальний Восток, где не только возводил различные объекты, но и познавал Родину.

«Второй момент, который сформировал меня как сегодняшнего человека - это водный туризм, сплав по горным рекам. Началась эта моя страсть с Башкортостана, за что я лично искренне благодарен этому фантастическому краю», - подчеркнул Лавров.

Башкирские реки очень привлекательны, добавил глава дипведомства. Лавров посоветовал россиянам посетить Башкирию и насладиться завораживающими пейзажами этого края. Тут путешественники могут отправиться в горы, покататься на лыжах, посетить целебные источники или побывать на исторических экскурсиях.

«От души приглашаю в этот край и в любое время года», - сказал Лавров.

Совет дипломата очень актуален, ведь майские праздники приближаются, и россияне задумываются, как провести долгожданные каникулы. «360» составил подборку мест для любителей моря, гор, природы и архитектуры. В список вошли как российские, так и зарубежные курорты на любой вкус и кошелек.

Праздники Природа Башкирия Туризм Россия Реки
18 апреля 2024, 10:11
Тюменцам досрочно выплатят пенсии в связи с паводком
РИА «Новости»
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Жителям Тюменской области досрочно выплатят пенсии за апрель в связи с паводком. Об этом сообщила пресс-служба отделения Соцфонда России по региону.

«Принято решение о досрочной выплате пенсий через кредитные учреждения. На банковские карты зачисление пройдет 19 апреля», - процитировала пресс-служба управляющего ведомством Алефтину Чалкову.

Организации почтовой связи досрочно доставят пенсию и социальные выплаты на территории, находящиеся под угрозой затопления. В ближайшее время соцвыплаты через Почту России получат люди, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

В отделении СФР по Тюменской области напомнили, что в регионе ввели режим ЧС в связи с паводком. Эксперты ОСФР вместе со специалистами других ведомств консультируют жителей по возникающим вопросам, посещают ПВР. Работает телефон горячей линии областного отделения Соцфонда 8 (3452) 27-09-72, по которому можно позвонить ежедневно: в будни с 08:00 до 17:00, в выходные - с 09:00 до 14:00.

Накануне, 17 апреля, стало известно о начале эвакуации жителей из Ишимского района Тюменской области.

Пенсия Тюмень Выплаты в России Паводки

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