Два многофункциональных центра построят в Новой Москве

Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года. В проект инвестируют 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, для его реализации создадут 725 рабочих мест.

По условиям городской программы девелопер компанию-девелопер частично или полностью освобождают от платы за изменение вида участка строительства, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся рабочие места.

Это не первый проект, реализуемый группой «Самолет» в рамках программы. Вдобавок застройщик возведет еще 15 объектов. Среди них - центр подготовки команд российской федерации баскетбола, три центра инноваций и импортозамещения, пять детских садов, три школы и торговый центр.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но весной 2022-го в нее вошли объекты для оказания логистических услуг.

Ранее Москва включила три территории в программу комплексного развития.