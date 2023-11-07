07 ноября 2023, 19:36

Два многофункциональных центра построят в Новой Москве

РИА «Новости»
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Два многофункциональных центра площадью 13,1 тысяч квадратных метров и 12,4 тысяч квадратных метров построят в Новой Москве по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Здания возведут в деревне Алхимово неподалеку от одноименного жилого комплекса. Соглашение с застройщиком - группой «Самолет» - подписали на три года. В проект инвестируют 2,2 миллиарда рублей. Кроме того, для его реализации создадут 725 рабочих мест.

По условиям городской программы девелопер компанию-девелопер частично или полностью освобождают от платы за изменение вида участка строительства, если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся рабочие места.

Это не первый проект, реализуемый группой «Самолет» в рамках программы. Вдобавок застройщик возведет еще 15 объектов. Среди них - центр подготовки команд российской федерации баскетбола, три центра инноваций и импортозамещения, пять детских садов, три школы и торговый центр.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, но весной 2022-го в нее вошли объекты для оказания логистических услуг.

Ранее Москва включила три территории в программу комплексного развития.

Благоустройство Строительство Москва 2023
07 ноября 2023, 19:08
Первую школу искусств построят в Новой Москве
Freepik
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​Первую школу искусств откроют в административном здании в составе общественного центра Коммунарки в Новой Москве. Об этом сообщила директор образовательного бюро «Лернити А101» Елена Булин-Соколова.

Учреждение возведут на пересечении улиц Александры Монаховой и Эдварда Грига, между жилыми комплексами «Скандинавия» и «Москва А101». Благодаря проекту создадут свыше 1,2 тысячи рабочих мест.

По словам директора образовательного бюро «Лернити А101», в школе научат игре на музыкальных инструментах и организуют условия для индивидуальных и групповых занятий.

Помимо этого, желающие смогут играть в инструментальных коллективах, а театральный зал позволит устраивать концерты, театральные спектакли и кинопоказы.

«Кроме того, здесь будут проходить занятия разными видами искусства, семейные мероприятия, праздники для жителей территории», - добавила Булин-Соколова.

На данном этапе закончили работы на подземном этаже здания. Уже сейчас строители возводят монолит первого надземного этажа.

Административное здание со школой искусств состоит из двух частей: административно-деловой и образовательно-общественной. В первой части создадут офисы класса «Б».

Ранее рассказали, какие музеи школьники смогут посещать бесплатно.

Благоустройство Строительство Музыка Москва 2023
07 ноября 2023, 19:02
Проект об исключении ОСАГО из обязательных документов прошел первое чтение
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий исключение полиса ОСАГО из списка обязательных для регистрации транспортных средств документов. Автором инициативы выступил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.

В пояснительной записке к документу уточнили, что предложили убрать обязательное заключение договора ОСАГО до совершения регистрационных действий. Парламентарии также рассмотрят возможность ввода процедуры прекращения регистрации по заявлению в случае похищения автомобиля.

Отмечается, что законопроектом предусмотрен обязательный осмотр транспортного средства, госучет которого ранее прекратили. Для этого владелец должен подать заявление на возобновление учета.

В сентябре Центробанк сообщил о повышении коэффициента территории по ОСАГО для приезжающих из недружественных стран в Россию фур почти в 18 раз. Повышение не коснулось мотоциклов и легковушек тех владельцев, которые оформляют договор ОСАГО при въезде на территорию РФ.

Законы Госдума РФ ОСАГО
07 ноября 2023, 18:49
Генпрокурор России Краснов принял участие в заседании руководителей ведомств стран ШОС
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Заседание генеральных прокуроров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошло в Китае. В ходе мероприятия руководитель российского надзорного ведомства Игорь Краснов провел ряд двусторонних встреч с коллегами, обсудив сотрудничество в сфере обеспечения безопасности жителей и борьбы с транснациональной преступностью. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе встречи с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином Краснов предложил расширить количество экспертных встреч, консультаций и тренингов для сотрудников прокуратуры, чтобы совершенствовать их работу и усилить обмен наработанным опытом для борьбы с международной преступностью.

Отдельно генпрокурор поприветствовал коллегу из Ирана Мохаммада Мовахеди Азада с присоединением к ШОС. Он отметил, что вхождение страны в организацию укрепит контакты и поможет в достижении общих целей.

Краснов напомнил, что в марте следующего года в Москве пройдет заседание российско-иранской рабочей группы по вопросам противодействия преступности. В этом году в Тегеране также состоится круглый стол, посвященный борьбе с экстремизмом и терроризмом и киберпреступлениям.

Приветствуя генерального прокурора Монголии Банзрача Жаргалсайхана, Краснов подчеркнул, что взаимодействие служб двух стран находится на хорошем уровне, успешно развивается.

«Предлагаю двигаться в этом направлении дальше, в том числе обменяться взаимными визитами делегаций, в рамках которых прокуроры и представители научного сообщества могли бы выступить с лекциями как в студенческих аудиториях, так и перед сотрудниками по самым актуальным темам практической направленности», - предложил генпрокурор.

Также он выступил с инициативой о развитие взаимодействия приграничных прокуратур. По его словам, это поможет скоординировать действия по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия.

Кроме того, Краснов пригласил монгольского коллегу на Санкт-Петербургский и Восточный экономические международные форумы в следующем году для выработки совместной стратегии по развитию бизнеса и предпринимательства.

Генпрокуратура РФ
07 ноября 2023, 18:06
Воронежец почесался за рулем и получил штраф в тысячу рублей
РИА «Новости»
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Жителя Воронежа оштрафовали за то, что он почесался за рулем. Момент попал на запись камеры автоматической системы видеофиксации. Она посчитала это нарушением, решив, что водитель не пристегнул ремень безопасности

По информации Telegram-канала «Воронеж № 1», ошибку допустила система «Азимут». Мужчина ехал по Ленинскому проспекту, у него зачесалась шея, и это попало на запись камеры.

Через некоторое время водитель получил штраф в тысячу рублей из-за того, что устройство сочло, что он не пристегнулся. Воронежец не стал с этим мириться и обратился с жалобой в ГИБДД. Спустя две недели мужчина заявил, что штрафные санкции все-таки отменили.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян о возможном возвращении штрафа за превышение средней скорости. По его словам, это может произойти в апреле следующего года.

Штрафы

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