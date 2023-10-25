Два дома по программе реновации начали строить на юге Москвы
В Царицыне начали строить два жилых корпуса для переселения москвичей по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе. В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций нулевого цикла. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - отметил он.
В первом корпусе будет три секции с одноэтажной пристройкой, во втором - две. Дома облицуют трехслойными стеновыми панелями и кирпичом. Для кондиционеров разместят металлические корзины. На входе создадут витражное остекление.
В корпусах будет 362 квартиры: 164 однокомнатные, 158 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Шесть из них обустроят для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов и оснастят помещения специальной сантехникой.
На первых этажах здания предусмотрели нежилое пространство, где можно разместить предприятия социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле для постояльцев сделают почтовые ящики, лифтовой холл, комнаты для хранения колясок, велосипедов и уборочного инвентаря.
Ярус пола на входе и внутри здания сделают на одном уровне с поверхностью земли, чтобы семьи с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в здание без посторонней помощи. Кроме того, плитка с шероховатой поверхностью у дома будет препятствовать скольжению.
Внутри двора появятся детские игровые площадки, зона для спорта и место для отдыха. Также территорию озеленят, высадив деревья и кустарники.
Ранее стало известно, что свыше 300 москвичей переедут в дом по реновации на севере столицы.