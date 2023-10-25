Два дома по программе реновации начали строить на юге Москвы

«Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе. В настоящее время завершаются работы по возведению монолитных конструкций нулевого цикла. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», - отметил он.

В первом корпусе будет три секции с одноэтажной пристройкой, во втором - две. Дома облицуют трехслойными стеновыми панелями и кирпичом. Для кондиционеров разместят металлические корзины. На входе создадут витражное остекление.

В корпусах будет 362 квартиры: 164 однокомнатные, 158 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Шесть из них обустроят для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов и оснастят помещения специальной сантехникой.

На первых этажах здания предусмотрели нежилое пространство, где можно разместить предприятия социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле для постояльцев сделают почтовые ящики, лифтовой холл, комнаты для хранения колясок, велосипедов и уборочного инвентаря.

Ярус пола на входе и внутри здания сделают на одном уровне с поверхностью земли, чтобы семьи с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в здание без посторонней помощи. Кроме того, плитка с шероховатой поверхностью у дома будет препятствовать скольжению.

Внутри двора появятся детские игровые площадки, зона для спорта и место для отдыха. Также территорию озеленят, высадив деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что свыше 300 москвичей переедут в дом по реновации на севере столицы.