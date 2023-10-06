Два дня без еды. Голодную плачущую девочку нашли в петербургской квартире

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Петербурженка обратилась в отдел полиции 2 октября. Четырехлетнюю девочку доставили в больницу № 5, где медики обнаружили синяки на руках и ногах ребенка. Юная пациентка сообщила, что ее бил отец. Также она рассказала, что не ела два дня.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ребенок живет на проспекте Металлистов с 35-летней матерью и 40-летним отцом. Полиция осмотрела квартиру, где царит антисанитария - во всех помещениях живут клопы и тараканы. Холодильник оказался пустым, а у девочки отсутствовало спальное место.

Уточняется, что мать ребенка оставила ее одну и уехала в паспортный стол. Ранее отрицательной информации о семье в полицию не поступало.

Похожая история произошла 2 октября в Северо-Западном округе Москвы. В захламленной квартире на Новокуркинском шоссе нашли плачущего годовалого ребенка.