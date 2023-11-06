Два десятка идей участников проекта «Питомцы в Москве» нашли реализацию

В результате усовершенствовали 26 площадок для собак. Территории для выгула развели на несколько функциональных зон и обустроили износоустойчивым мягким покрытием. Кроме того, на участках для свободного выгула положили рулонные газоны.

Площадки оснастили дополнительными входами и выходами. А для хозяев соорудили удобные места для отдыха и общения: поставили лавочки и защиту от дождя и солнца. Помимо этого, установили информационные стенды и провели освещение.

Также для владельцев собак организовали свыше 40 мероприятий - мастер-классов, встреч с кинологами и ветеринарами. На территории парка «Яуза» построили большую и комфортную кинологическую площадку, размер которой превысил 1,3 гектара. Тут горожане могут дрессировать питомцев, а для проведения соревнований предусмотрели большое поле и трибуны на 170 человек.

Еще две идеи жителей столицы - проведение районных выставок фото питомцев с хозяевами и оснащение площадок шумоизоляцией - реализуют до конца этого года.

Проект «Питомцы в Москве» проходил на платформе «Город идей» с 28 февраля по 6 марта 2023 года. Хозяева животных делились идеями для комфортных условий содержания и выгула собак. Суммарно почти 14,5 тысячи уроженцев столицы предложили 1806 идей по развитию инфраструктуры.

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