Дуров рассказал, почему отказался вести бизнес в США

«Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter. Тогда мне это казалось удачной идеей», - поделился Дуров.

Он пояснил, что от преступников удалось отбиться, но осадок остался. Дуров отметил, что за многие путешествия ему впервые пришлось пережить нападение. Бизнесмен назвал вторую причину, по которой не переехал в США, указав на слишком пристальное внимание местных спецслужб.

По его словам, покинув Россию, он также пытался обосноваться в Германии. Однако, прожив там какое-то время, понял, что не сможет остаться из-за избыточной бюрократии. После этого он переехал и начал работать в ОАЭ. Там легче вести бизнес, эффективная налоговая система, качественная инфраструктура и нет давления со стороны властей, объяснил свой выбор Дуров.

В беседе с журналистом создатель Telegram признался, что больше 10 лет назад миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. По словам Дурова, это было забавно.