14 ноября 2023, 14:54

Дурной вкус и вчерашний день. Чиновников призвали не использовать иностранные слова

Unsplash
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Представителям органов публичной власти следует отказаться от использования иностранных слов, если у них есть русские аналоги. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний, посвященных госполитике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Представителям органов публичной власти следует отказаться от использования иностранных слов, если у них есть русские аналоги. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний , посвященных госполитике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Матвиенко подчеркнула, что чуждые слова используют в официальной речи без надобности при наличии устоявшихся русских соответствий.

«Такие термины, как „модератор“ - ведущий, „дедлайн“ - срок исполнения, „кофебрейк“ - понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно», - отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что мода на заимствования сохраняется и у отечественного бизнеса. Матвиенко назвала это дурным вкусом и вчерашним днем.

Более 50% россиян ранее признались, что полностью поддерживают законопроект о запрете использования англицизмов на вывесках. Против инициативы выступили 47% респондентов с высоким уровнем знания иностранного языка.

Совет Федерации РФ Русский язык Валентина Матвиенко
14 ноября 2023, 16:12
Около 7 миллионов россиян улучшили жилищные условия в 2023 году — Путин
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Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что в 2023 году около семи миллионов человек улучшили жилищные условия - это 3,2 миллиона семей. Также удалось расселить почти два миллиона квадратных метров аварийного жилья, добавил президент.

«Это текущее на сегодня. До конца года мы опять рекордные показатели дадим», - пообещал Файзуллин.

Президент и министр также обсудили многоквартирное жилье и ИЖС, программу капитального ремонта и модернизацию коммунальной инфраструктуры. На повестке дня также встали вопросы благоустройства территорий и восстановления объектов в новых регионах страны.

В октябре в Москве началось переселение жильцов 15 домов по программе реновации. Люди получат квартиры в современных новостройках.

Строительство Владимир Путин
14 ноября 2023, 15:42
Новогодние массовые мероприятия в Крыму отменят из соображений безопасности
РИА «Новости»
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В Крыму не будет масштабных массовых мероприятий к Новому году и Рождеству. Приоритетом остается безопасность жителей, рассказал в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

При этом он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы создать жителям праздничное настроение. Праздники для детей пройдут «в ограниченном формате». В населенных пунктах по традиции установят елки и украсят улицы.

Аксенов напомнил, что в некоторых регионах Крыма и на его важных объектах сохраняется желтый уровень террористической опасности.

Украинские боевики периодически наносят безуспешные удары по крымским объектам. К примеру, 4 ноября ВСУ в очередной раз предприняли попытку удара по Крымскому мосту , после чего его временно перекрыли. Позже, 9 ноября, российские средства противовоздушной обороны уничтожили возле Крыма украинскую противокорабельную ракету «Нептун». А на следующий день украинские войска попытались атаковать полуостров с беспилотников.

Праздники Крым Новый год Православное рождество
14 ноября 2023, 15:13
Введение ЕГЭ и ОГЭ в России назвали большой ошибкой
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Введение Единого и Основного государственных экзаменов было большой ошибкой. Такое заявление сделал зампред Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации.

Он отметил, что натаскивание детей на тесты разрушило ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции, а также в советской России.

«Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ», - подчеркнул Толстой.

Вице-спикер ГД добавил, что около 40% детей в школах разговаривают с использованием ненормативной лексики. По его мнению, это происходит потому что ученикам никто не объясняет, что это плохо.

Первый зампред комитета Госдумы по науке Олег Смолин ранее выступил с идеей отменить ЕГЭ для тех школьников, которые не планируют поступать в вузы. Такую инициативу нужно обсудить с экспертным сообществом , заявил профессор Евгений Белый.

ЕГЭ Школы Школьники
14 ноября 2023, 14:52
Неработающим пенсионерам увеличат выплаты в 2024 году
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Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении страховых пенсий по старости на 7,5%. Документ опубликован в базе законопроектов.

Согласно новому закону, средний размер страховой пенсии вырастет до 22 605 рублей, а для получателей пенсии по старости - до 23 449 рублей.

Выплаты повысят более 32 миллионам неработающих пенсионеров, стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится до 133 рублей пяти копеек. Индексация страховых пенсий начнется с 1 января следующего года.

Правительство внесло документ в Госдуму в сентябре. Вместе с ним на рассмотрение отправили также проект федерального бюджета России на три года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметил, что бюджетные расходы на повышение пенсий в следующем году составят примерно 234 миллиарда рублей. Средства на это уже заложили в бюджет на 2024–2026 годы. Ранее в ГД предложили повысить выплаты для россиян старше 70 лет, у которых на иждивении было три и более ребенка.

Пенсия Законы Госдума РФ Экономика

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