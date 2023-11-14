Дурной вкус и вчерашний день. Чиновников призвали не использовать иностранные слова

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Представителям органов публичной власти следует отказаться от использования иностранных слов, если у них есть русские аналоги. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний , посвященных госполитике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

Матвиенко подчеркнула, что чуждые слова используют в официальной речи без надобности при наличии устоявшихся русских соответствий.

«Такие термины, как „модератор“ - ведущий, „дедлайн“ - срок исполнения, „кофебрейк“ - понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно», - отметила спикер Совфеда.

Она добавила, что мода на заимствования сохраняется и у отечественного бизнеса. Матвиенко назвала это дурным вкусом и вчерашним днем.

Более 50% россиян ранее признались, что полностью поддерживают законопроект о запрете использования англицизмов на вывесках. Против инициативы выступили 47% респондентов с высоким уровнем знания иностранного языка.