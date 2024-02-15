«Я думаю, что ваш Карлсон - когда я говорю ваш, имею в виду, что он представитель вашего журналистского цеха - опасный человек», - сказал Путин.

Президент уточнил, что сделал такой вывод, потому что ожидал, что на интервью Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать так называемые «острые вопросы». При этом, по словам главы государства, он не просто был готов к подобному сценарию, а даже хотел, чтобы Карлсон задавал такие вопросы.

«Потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что, на мой взгляд, придало бы определенную специфику всей нашей беседе», - пояснил он.

Однако, продолжил Путин, Карлсон избрал другую тактику. По словам президента, хотя тот несколько раз пытался его прерывать, но оказался все-таки на удивление терпеливым для западного журналиста.

«Выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», - заключил президент.