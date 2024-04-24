«Думаю, фейк». Адвокат Ефремова отреагировал на данные об отказе актеру в УДО

«Я не слышал, думаю, фейк», - сказал юрист.

В ответ на вопрос, подавал ли его клиент прошение об условно-досрочном освобождении , Филиппов ответил, что в суд документы «вроде» еще не уходили, от других комментариев он отказался.

«Не могу прокомментировать, надо проверять эту информацию», - заключил собеседник «360».

В начале марта в пресс-службе УФСИН Белгородской области заявили, что Ефремов не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Так представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство актера об УДО и направило документы в суд.