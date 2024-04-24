24 апреля 2024, 08:48

«Думаю, фейк». Адвокат Ефремова отреагировал на данные об отказе актеру в УДО

РИА «Новости»
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Адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов в беседе с «360» не смог подтвердить данные о том, что актер не выйдет из колонии по УДО. Ранее такую информацию распространил Telegram-канал Mash.

«Я не слышал, думаю, фейк», - сказал юрист.

В ответ на вопрос, подавал ли его клиент прошение об условно-досрочном освобождении , Филиппов ответил, что в суд документы «вроде» еще не уходили, от других комментариев он отказался.

«Не могу прокомментировать, надо проверять эту информацию», - заключил собеседник «360».

В начале марта в пресс-службе УФСИН Белгородской области заявили, что Ефремов не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Так представители ведомства прокомментировали данные о том, что руководство колонии якобы согласовало ходатайство актера об УДО и направило документы в суд.

Тюрьмы Михаил Ефремов
24 апреля 2024, 09:22
Матвиенко сделала прогноз о кадровых перестановках в правительстве
РИА «Новости»
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В новом составе правительства, вероятно, не будет кардинальных изменений, заявила в беседе с РИА «Новости» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, костяк кабинета министров сохранится.

«Что касается кадровых перестановок , они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», - пояснила она.

Матвиенко обратила внимание, что Совфед оценивает работу нынешнего состава правительства положительно, особенно с учетом непростого времени. Отдельно спикер верхней палаты парламента указала на то, что с началом СВО не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым ВС РФ для уверенной победы.

«Поэтому я считаю, что правительство сработало эффективно, и в этом немалая заслуга премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина», - добавила политик.

Россия Валентина Матвиенко Правительство РФ
24 апреля 2024, 09:02
Матвиенко сообщила, что укрупнение российских регионов регулярно обсуждается
РИА «Новости»
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Тема укрупнения российских регионов регулярно обсуждается на экспертном уровне. Но это не самоцель, а вопрос эффективности страны. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В первую очередь я хочу сказать, что на экспертном уровне тема укрупнения регионов обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит», - указала она.

Укрупнение регионов не является самоцелью. Здесь стоит вопрос об эффективности страны, пояснила сенатор. Но решения будут приниматься только после экономического, научного обоснования, подчеркнула Матвиенко.

На эту тему уже проводили исследования. Факт того, что ниже определенной численности населения регион считается экономически неэффективным, не оспаривается, резюмировала спикер Совфеда.

Также в интервью Матвиенко затронула вопрос с кандидатами в правительство. По ее словам, члены Совета Федерации определятся по ним к 20 мая.

Исследования Интервью Валентина Матвиенко
24 апреля 2024, 08:27
Наказание за ложные доносы на семью предложили ввести в РПЦ
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В России необходимо законодательно установить ответственность за ложные доносы на семью и ошибки сотрудников опеки. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии РПЦ по вопросам защиты семьи иерей Федор Лукьянов.

«Нужно установить ответственность за ложный донос на семью. Такие нормы законодательства на данный момент отсутствуют. Они должны предусматривать ответственность за предоставление правоохранительным органам, должностным лицам, органам опеки и попечительства заведомо ложных сведений, которые являются причиной для вмешательства в семейную жизнь», - заявил он.

Лукьянов уточнил, что такие семьи потом вынуждены месяцами терпеть унизительные проверки, угрозы и нападки.

«Все это помогает процветанию ложных доносов на семьи, в том числе при бракоразводных процессах и ради мести», - добавил председатель комиссии РПЦ.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой также заявлял, что нужно наказывать за ложные доносы на семьи.

РПЦ Семья Россия
24 апреля 2024, 08:08
Ефремову отказали в УДО
РИА «Новости»
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Актеру Михаилу Ефремову, осужденному по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, причиной отказа стало нарушение Ефремовым режима в ИК. Наказание он отбывает в колонии в Белгородской области.

Собеседник Mash отметил, что руководство ИК-4 несколько месяцев назад утвердило его прошение об условно-досрочном освобождении , однако во время проверки стало известно, что актер опоздал на обязательное мероприятие в колонии, за что получил выговор. С учетом этих обстоятельств прошение в суд не отправили.

При этом адвокат Ефремова в комментарии каналу заявил, что прошения от его подзащитного и внутренней комиссии не было. В суде вместе с тем указали, что прошение об условно-досрочном освобождении должно было прийти еще в марте, добавил источник Mash.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы в 2020 году, сев за руль в нетрезвом виде. Жертвой дорожной аварии стал водитель-курьер Сергей Захаров.

Михаил Ефремов

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