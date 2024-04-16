16 апреля 2024, 10:54

Дума сможет утвердить состав нового правительства в мае

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Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант», сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

«Затем депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров и „гражданских“ министров», - написали авторы материала.

Обсуждение состоится в профильных думских комитетах, а затем на пленарном заседании палаты. Точные даты не определены, но пока в календаре оставлены «пустыми» заседания 7, 8, 16 и 23 мая.

Как отметили журналисты, новые конституционные права Дума использовала только несколько раз. Например, в 2020 году депутаты утвердили одного вице-премьера и пять министров, а в 2022-м - одобрили назначение Дениса Мантурова зампредом правительства.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранным агентам избраться в органы власти всех уровней. Сейчас они имеют право выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах, хотя значительная часть таких людей проживает за границей и выступает с антироссийской позицией. Также депутаты предложили запретить иностранцам покупать оружие в России. Это необходимо, чтобы повысить безопасность.

Дума в мае должна провести первое после конституционной реформы 2020 года утверждение нового состава правительства. Как сообщил «Коммерсант» , сначала рассмотрят кандидатуру председателя правительства России, представленную президентом.

Госдума РФ Депутаты Россия
16 апреля 2024, 10:41
Уровень воды в реке Урал в Орске сократился на 28 сантиметров
Global Look Press
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В Орске уровень воды в реке Урал сократился на 28 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

«В Орске уровень воды в Урале снизился на 28 сантиметров и составил 592 сантиметров», - отметили в правительстве.

В Оренбурге уровень воды в Урале снизился на 26 сантиметров и составил 1143 сантиметров. В Илеке ситуация обратная. Там вода прибавила 16 сантиметров, дойдя до отметки в 913 сантиметров. По словам губернатора региона Дениса Паслера, пик паводка в Илеке ожидается с четверга, 18 апреля, по выходные.

В целом ситуация с паводком в Оренбуржье остается напряженной, уточнили в региональном правительстве. По данным на 09:00 по местному времени 16 апреля, на территории 18 муниципальных образований в 75 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены 14 409 жилых домов и 22 940 приусадебных участков.

Урал Наводнения Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
16 апреля 2024, 10:23
Волгоградцы нашли в поле обломки неизвестного летающего объекта
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Под Волгоградом местные жители наткнулись в поле на разлетевшийся на части летающий объект. Его обломки пообещали убрать в ближайшее время, сообщили в пресс-службе администрации Еланского района.

Власти уточнили, что детали рухнувшего летающего объекта нашли в поле в Еланском районе вдали от населенных пунктов. В результате никто не пострадал.

«Повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет», - говорится в сообщении администрации.

В скором времени все детали летающего объекта уберут с территории.

На днях в небе над Екатеринбургом местные жители увидели неопознанный летающий объект. Очевидцы запечатлели его на видео. Зеленый НЛО беззвучно пролетел над ЖК «Клевер Парк» и вскоре «растворился» в ночном небе. Один из свидетелей предположил, что самолеты так не летают.

Самолеты Россия
16 апреля 2024, 10:07
Куренков на вертолете облетел затопленную Курганскую область
РИА «Новости»
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Волна паводка настигла Курганскую область. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вадим Шумков осмотрели наиболее пострадавшие районы с воздуха. Министерство показало облет региона на вертолете Ми-8.

Волна паводка настигла Курганскую область. Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Вадим Шумков осмотрели наиболее пострадавшие районы с воздуха.

Министерство показало облет региона на вертолете Ми-8.

«Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России для мониторинга наиболее сложных районов региона», - сообщила пресс-служба.

Уровень реки Тобол в Кургане к утру 16 апреля увеличился до 745 сантиметров. За сутки вода поднялась более чем на метр. Более 680 участков и 300 жилых домов попали в зону подтопления. Власти предупредили о колоссальном объеме воды, надвигавшемся на регион. Жителей пострадавших микрорайонов призвали срочно эвакуироваться.

В Тюменской области объявили об опасном подъеме воды в городе Ишим. Местные жители получили СМС об эвакуации.

Курган Паводки Курганская область МЧС РФ
16 апреля 2024, 09:45
Пропавшего по пути из школы подростка нашли в Тюмени
Freepik
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В Тюмени закончились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Его нашли живым, сообщили на своей странице во «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Активисты поблагодарили жителей за помощь в распространении информации о пропавшем 13-летнем ребенке.

Накануне в Ленинском округе подросток вышел из школы и исчез. В течение нескольких часов родители не могли с ним связаться. На поиски мальчика выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.

Спустя какое-то время ребенка нашли живым. Причины и обстоятельства исчезновения школьника активисты не раскрывают.

Ранее в Улан-Удэ пропала без вести финалистка конкурса «Миссис Бурятия - 2024». Она таксовала на личном автомобиле марки Mitsubishi Outlander. После очередного выезда на работу 15 апреля девушка не вернулась домой. После ее пропажи следователи возбудили уголовное дело.

В Тюмени закончились поиски пропавшего 13-летнего мальчика. Его нашли живым, сообщили на своей странице во «ВКонтакте» волонтеры поискового отряда «Белая Сова - Тюмень».

Тюмень Дети Волонтеры

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