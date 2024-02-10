Дума подготовила проект о полном запрете рекламы у иноагентов

«Те, кто и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России, зарабатывать еще и на наших гражданах не должны», - заявил он.

Документ подготовили, его согласовывают. Общественная поддержка, уверен Пискарев, ускорит принятие закона.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале писал, что россияне жалуются на размещение на интернет-ресурсах иноагентов рекламы российских компаний.

«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране», - написал Володин.

Для нарушителей в новом законе о запрете для россиян и компаний давать рекламу на сайтах иноагентов и в их соцсетях предусмотрят строгие меры ответственности.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о конфискации имущества у тех, кто распространяет фейки про российскую армию. Володин назвал эту меру уголовно-правового характера «законом о негодяях».