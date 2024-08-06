Дульцева рассказала, как ее дети отреагировали на новость, что они русские

«Я отвлекла Софи от дел, у нее были игрушки, что-то смотрела на экране, я только заметила у нее нет эмоции, она начала чуть-чуть плакать. Потом рассказала Дане, он к этому отнесся спокойно, но очень положительно», - объяснила Дульцева.

Дульцевы сначала жили в Аргентине под именами Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос. В этой стране они родили двоих детей и получили паспорта латиноамериканского государства. С этими документами в 2017 году семья переехала в Словению.

В конце 2022 года Дульцевы попали под подозрение словенской разведки и их задержали. Суд приговорил пару к семи месяцам тюрьмы, детей на этот период передали приемным родителям. Благодаря процедуре обмена семья воссоединилась и вернулась на родину.